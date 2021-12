“È una strage”. Spaventoso incendio in casa, morti 4 fratellini: 60 vigili del fuoco per domare le fiamme

Quattro bambini, quattro fratelli, sono morti in un terribile incidente scoppiato all’interno della loro abitazione. Inutile ogni tentativo di salvare loro la vita nonostante i 60 vigili del fuoco intervenuti sul posto. Le cause dell’incendio non sono state ancora accertate. “Un incidente che ci lascia una profonda tristezza. I miei pensieri vanno alla famiglia e agli amici dei bambini”, ha dichiarato il responsabile dei vigili del fuoco. Vigili del fuoco che hanno tentato in ogni modo di salvare la vita dei bambini.



Hanno infatti tentato di rianimarli sul posto prima dell’arrivo delle ambulanze e del trasferimento in ospedale dove poi sono morti. La tragedia si è consumata a Sutton, quartiere periferico a sud di Londra. L’incendio era scoppiato intorno alle 20, e domato un’ora e mezza più tardi. I bambini, probabilmente, sono rimasti intossicati dal fumo.La polizia ha detto che i parenti più prossimi dei bambini sono a conoscenza della loro morte e dovrebbero ricevere supporto specialistico.



Subito dopo l’incendio la polizia aveva chiuso strade ed accessi per permettere di raccogliere dati sulla scena. I lavori sono andati avanti per tutta la notte. Il rappresentante della polizia di Londra sul posto Rob Shepherd ha dichiarato: “In questa fase molto precoce la causa dell’incendio è sconosciuta e sarà indagata”. La polizia non dice molto in questa fase, la causa dell’incendio non è nota ed è in corso di indagine.







“Quello che sappiamo è che quattro bambini sono morti in una villetta a schiera in questa zona residenziale qui a Sutton, Londra. Abbiamo parlato con gli agenti di polizia che sono stati qui con noi tutta la notte e hanno detto che questo genere di cose ha avuto un profondo effetto sulla comunità. Si ritiene che tutti i bambini abbiano meno di cinque anni. I bambini erano popolari nella zona, erano felici ed erano conosciuti”.



Il dramma di Londra riporta alla mente un’altra storia particolarmente dolorosa. L’incendio della Grenfell Tower nella notte del 14 giugno 2017 nel quale morirono 72 persone. L’incendio era divampato poco prima dell’1:00. 250 vigili del fuoco e 45 autopompe erano stati impiegati nelle operazioni di spegnimento e di soccorso, rese estremamente complesse dalla violenza dell’incendio e per il timore di cedimento strutturale dell’edificio.