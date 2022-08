Un’immane tragedia è avvenuta nelle scorse ore ed è difficile anche da raccontare a parole. Una bambina di soli 7 anni, Lavinia Trematerra, è morto mentre stava giocando all’interno di un giardino. Si trovava assieme alla madre e al padre in vacanza all’estero, più precisamente a Monaco di Baviera, quando si è materializzato un incidente gravissimo e incredibile allo stesso tempo. Una giornata indimenticabile da trascorrere in Germania si è invece rivelata un vero e proprio incubo per la famiglia.

Purtroppo Lavinia Trematerra è morta per colpa di un destino infame, che se l’è portata via per sempre troppo presto dall’amore dei suoi genitori. Questi ultimi sono ovviamente distrutti per la perdita devastante, avvenuta a Monaco di Baviera, e sono riusciti solamente a dire poche parole dopo la notizia. Entrambi sono tra l’altro molto conosciuti in Campania, essendo avvocati. Volevano semplicemente godersi gli ultimi giorni di agosto in maniera serena, ma è successo l’imponderabile che ha ucciso la piccola. (Leggi anche “Federico non ce l’ha fatta”. Morto a 3 anni il bimbo in cura con il farmaco da due milioni di euro: il dolore di tutta Italia)





Lavinia Trematerra è morta a Monaco di Baviera per un incidente assurdo

Secondo quanto è stato possibile sapere fino a questo momento e che è stato riportato dal sito Napoli Today, Lavinia Trematerra è morto sotto lo sguardo del papà mentre era intenta a divertirsi in un giardino di un albergo della città di Monaco di Baviera. La bimba, così come i due genitori, era originaria di Napoli. Pare che le sia piombata addosso una stata di marmo, che non era perfettamente installata al suolo, e che l’ha dunque travolta provocandogli ferite che l’hanno condotta al decesso.

Il papà di Lavinia, Michele Trematerra, avrebbe rivelato ad un suo amico: “La nostra vita è cambiata”. Mentre la mamma Valentina Poggi ha detto: “Sei e sarai sempre il nostro angelo, riposa in pace. Amore della nostra vita”. Ovviamente bisognerà attendere notizie in merito alle indagini, che potrebbero determinare con esattezza le cause della morte della bimba. Un amico del padre ha voluto aggiungere: “Tua figlia era una presenza così bella in questo mondo, la sua anima è volata in cielo ma sarà nei nostri cuori”.

Comune di Ponza Informa ha pubblicato su Facebook la foto di Lavinia Trematerra e ha postato il seguente messaggio: “PONZA SI STRINGE ALLE FAMIGLIE TREMATERRA E POGGI. Il Sindaco, a nome di tutta amministrazione comunale, si stringe al dolore della Famiglia Trematerra e Poggi per la scomparsa improvvisa e tragica della piccola Lavinia. Siamo vicini alla famiglia e al caro amico dell’isola Dino Poggi”.

