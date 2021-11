Un’altra strage a colpi d’arma da fuoco. Gli Stati Uniti sono di nuovo scossi da quanto avvenuto a Lancaster in California. Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia era la sera di domenica 28 novembre 2021. Alle 22 e 30 di sera una donna ha fatto la terribile scoperta. Quando è rientrata a casa ai suoi occhi si è presentato uno spettacolo orrendo.

I suoi quattro figli (tutti sotto i 12 anni) e sua suocera erano riversi a terra, colpiti al corpo da colpi d’arma da fuoco. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale David Germarcus, il papà delle piccole vittime è stato arrestato. La cauzione è stata fissata a due milioni di dollari.

Cinque le vittime di questa strage. Oltre ai bambini, tre maschi, di cui un neonato e una femmina, anche la mamma dell’unico uomo al momento fermato, il 29enne David Germarcus. La polizia lo ha fermato nella giornata di oggi, lunedì 29 novembre.

La sparatoria è avvenuta all’interno di un’abitazione a Lancaster, cittadina della California, precisamente a Garnet Lane. Gli investigatori del dipartimento di Los Angeles stanno indagando sul caso. Quando sono arrivati gli agenti hanno trovato una donna con ferite d’arma da fuoco al petto. Poco dopo si sono accorti che anche una bambina, due ragazzini e il neonato erano stati raggiunti da proiettili nella parte superiore del corpo. Tutte le cinque vittime sono state dichiarate morte sulla scena del crimine.

BREAKING: 29-year-old Germarcus David charged with killing his four children and mother-in-law.

All found shot to death inside their Lancaster home.

Three boys including infant and and one girl.

Bail set at $2 million. @foxla pic.twitter.com/qt7lTD2p6P