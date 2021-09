Ubriaca e drogata al volante, la vip si schianta con l’auto e finisce in ospedale: “Era in gravi condizioni”

Arrestata per sospetta guida in stato di ubriachezza subito dopo un incidente. È quanto capitato alla supermodella di fama internazionale Katie Price. La notizia arriva da oltremanica, a darla è il Mirror. A quanto pare a Katrina Amy Alexandra Alexis, questo il suo vero nome, sono stati riscontrati livelli di alcol e droghe superiori ai livelli consentiti. La donna ha avuto un incidente nel West Sussex, costa sud-orientale dell’Inghilterra, e al momento è ricoverata in ospedale dove sta ricevendo le cure del caso.

Al quotidiano inglese una fonte della polizia ha riferito che il sinistro è avvenuto martedì 28 settembre nei pressi di Partridge Green intorno alle 6 e 20 del mattino. “Una donna di 43 anni – prosegue la nota – è stata arrestata perché sospettata di avere livelli di alcol e droga superiori ai limiti ed è stata portata in ospedale dove è stata ricoverata”. Oltretutto Katie Price al momento dell’incidente era sprovvista di patente, che le era stata ritirata nel 2019.

La foto diffusa dalla polizia del Sussex è piuttosto preoccupante: l’automobile su cui viaggiava Katie Price è capovolta su un lato e si trova in parte fuori strada, in mezzo ad una siepe. Una fonte ha rivelato che la modella si trovava in cattive condizioni quando è arrivata la polizia. “Ora si trova in ospedale – prosegue la fonte – e tutti sono molto preoccupati sulla sua salute”.





Pochi giorni fa Katie Price aveva fatto parlare di sé perché aveva affermato di avere il cuore spezzato perché non riusciva a vedere suo figlio Harvey, 19enne, quanto avrebbe voluto. Harvey, che ha la sindrome di Prader-Willi, è autistico e parzialmente cieco, si trova in un college a tre ore di distanza dalla casa di Katie. “È duro stare così lontani” aveva dichiarato la modella durante un’intervista a Good Morning Britain.

“Harvey – le parole di Katie Price – si trova a Cheltenham e continua a chiamarmi al telefono dicendomi ‘Mamma mi manchi, ho bisogno dei tuoi baci e delle tue coccole. Questo è particolarmente duro”. Forse alla base delle condizioni della supermodella c’è proprio la difficile situazione del figlio Harvey. Non è la prima volta che Katie Price ha problemi con la giustizia: in passato aveva già commesso sei reati.