“L’ho messo solo per te, come promesso”. Kate Middleton, stavolta la commozione è davvero enorme

Kate Middleton, promessa mantenuta. La foto della Duchessa con gli occhi lucidi e l’espressione commossa ha fatto il giro del mondo in poche ore. Un incontro ma anche una promessa mantenuta, quello con la piccola Mila, arrivata vestita da principessa accompagnata da mamma Lynda, la sorella Jodi e papà Scott. Tutto come nelle favole e in un castello vero, quello di Holyroodhouse, a Edimburgo.

Un video di Mila che parla con la mamma non appena appresa la notizia di aver ricevuto l’invito ufficiale dalla Duchessa Kate Middleton. La piccola Mila non trattiene la gioia e si lancia felice tra le braccia della mamma. Promessa mantenuta, il grande giorno è arrivato e per l’occasione la piccola Mila sceglie il giusto abitino da principessa: rosa e con tanto di coroncina giocattolo.

Solo qualche mese attraverso una video call, la piccola Mila aveva detto rivolgendosi alla Duchessa: “Quando ci incontreremo, sarò vestita del tuo colore preferito”. Detto fatto, il sogno si realizza e Mila può finalmente sfilare tra le stanze del palazzo reale di Edimburgo, per poi sedersi sul divano con Kate Middleton visibilmente commossa per l’incantevole momento.





Tutto è nato quando la Duchessa ha lanciato il concorso Hold Still con il beneplacito della regina. Fu allora che mamma Lynda ha provato a partecipare raccontando la storia della sua famiglia durante il periodo della pandemia. Un virus che ha cambiato molte cose e al racconto della donna anche una foto, che immortalava Mila mentre, da dietro un vetro, mandava un bacio al suo papà.

La storia di Mila Sneddon ha commosso tutti fin dal principio. La piccola bambina a soli 5 anni sta combattendo la dura lotta contro la leucemia. Un primo incontro avvenuto con la Duchessa di Cambridge solo attraverso le fotografie inviate dalla mamma della bambina al Hold Still Project. Poi una telefonata nell’agosto del 2020, durante la quale si scambiarono la promessa di incontrarsi: “Se tutto va bene, quando un giorno, si spera, Mila, ci incontreremo, e allora mi ricorderò di indossare il mio vestito rosa per te”. E quel giorno, finalmente, è arrivato.