Una tragedia incredibile ha colpito la vip, famosa in particolare per una serie di enorme successo. Ha avuto un duplice improvviso lutto, che l’ha ovviamente distrutta dal dolore. E lei stessa ha avuto la forza di pubblicare la foto che ritrae il padre e la sorella, che sono quindi morti nelle scorse ore a causa di un destino beffardo. I due parenti stretti hanno perso la vita in seguito ad un gravissimo incidente stradale, mentre erano a bordo della loro automobile. Fatale un impatto con una grossa auto.

La donna ha scritto sul suo profilo Facebook: “Ho perso mio padre e mia sorella. Perché una società di catering non ha messo in sicurezza il proprio carico e delle borse di tela si sono rovesciate sull’autostrada. Perché un autista di pick-up si è messo alla guida nonostante il suo livello nel sangue fosse quasi tre volte il limite legale. Ho perso mio padre e non ho mia sorella con cui sfogarmi. Ho perso mia sorella con la quale avevo appena finito di scrivere una graphic novel. Era dedicata a nostro padre”.

Poi ha concluso nel suo post: “Sarà ancora dedicata a nostro padre. Non sarà più una sorpresa, ma mi piace pensare che lui sospettasse che gliel’avremmo fatta. Ci conosceva così bene. Era nostro padre”. A morire sono stati Steve Cotler di 77 anni e Violet Charles di 37 anni, rispettivamente papà e sorella della scrittrice Julia Quinn, autrice del romanzo dal quale è stato preso lo spunto necessario per dare origine alla straordinaria serie Netflix di grande successo, ovvero ‘Bridgerton’.





L’incidente che ha causato le due terribili morti si è verificato negli Stati Uniti d’America e precisamente nello stato dell’Utah lo scorso 29 giugno. Morto anche il cane della sorella. Dopo che un carico si è rovesciato sulla strada, una Ford F-250 si è schiantata contro l’auto dei parenti di Julia Quinn. Rimasto ferito in modo lieve il guidatore del pick-up, mentre è stata coinvolta anche una terza vettura e in questo caso i due occupanti hanno riportato gravi ferite e sono stati trasportati in ospedale.

Julia Quinn, classe 1970, è una scrittrice americana. La sua crescita è avvenuta nella città di New York e, dopo aver studiato medicina per pochi mesi, ha deciso di intraprendere la strada della scrittura. I suoi romanzi sono stati tradotti in 29 lingue e nel 2010 è entrata a far parte della ‘Romance Writers of America Hall of Fame’. La serie ‘Bridgerton’ l’ha scritta tra il 2000 e il 2013.