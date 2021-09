“Ecco dove hanno ritrovato il suo corpo”. L’annuncio sulla 34enne scomparsa: “È lei, siamo sicuri”

Alla fine il corpo senza vita di Jennifer Coleman lo hanno trovato. Siamo a Richmond, in Virginia (Usa) ed è qui che la giovane, 43 anni, ha fatto perdere le proprie tracce. Alla fine però il suo cadavere è stato ritrovato tra le distese del Glacier National Park nel Montana. A riferirlo è il servizio di sicurezza del parco nazionale americano.

Il corpo esanime di Jennifer Coleman è stato trovato domenica pomeriggio in una zona ripida e rocciosa vicino al “Continental Divide”, ha reso noto l’agenzia del parco in un comunicato. Secondo un tweet , la 34enne, “si credeva avesse fatto un’escursione intorno al Logan Pass” il 30 o il 31 agosto. La sua scomparsa è stata denunciata il 1° settembre e la ricerca è iniziata immediatamente, praticamente quello stesso pomeriggio.

Solo dopo qualche ora i funzionari del parco hanno trovato il suo veicolo nel parcheggio del Logan Pass, ma di Jennifer Coleman neanche l’ombra. Ora, naturalmente, la sua causa della morte è sotto inchiesta della polizia. Il passo Logan è il punto più alto del parco ed è raggiungibile solo in auto.





L’anno scorso, uno scalatore di 20 anni di Wichita, Kansas, è morto dopo essere caduto dalla vicina cresta di Dragon’s Tail. Circa 50 membri del personale di ricerca e soccorso sono stati coinvolti nella ricerca di Coleman fino domenica, secondo il comunicato della stessa agenzia.

Il padre di Jennifer Coleman dopo il ritrovamento ha rilasciato una dichiarazione di ringraziamento per il sostegno pubblico alla famiglia: “Grazie a tutti per le gentili parole, preghiere, messaggi”, ha detto Hal Coleman. “Le persone sono state una benedizione per noi. Siamo grati e apprezziamo dal profondo del nostro cuore. Non ci sono parole per descrivere il dolore”.