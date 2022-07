Paura per mamma e 4 figli, da 3 a 11 anni: scomparsi nel nulla. Diffusa la foto

Completamente spariti nel nulla. Non ci sono tracce da 24 ore di una famiglia residente a Merthyr Tydfil, cittadina del Galles nel Nord dell’Inghilterra. La mamma Jemma, ha 33 anni, e i suoi quattro figli Christopher, 11 anni, Julian, 9, Maddison 7 e l’ultimo nato Stephen di appena 3 anni non si trovano più. Per aiutare la popolazione a rintracciare la famiglia scomparsa, i poliziotti hanno anche condiviso una foto della famiglia, che li mostrava seduti su un divano rosso, tutti insieme sorridenti.

La polizia ha diramato un annuncio pubblico sui suoi canali Twitter, dichiarando: “Aiutaci a trovare Jemma e i suoi quattro figli. Jemma, 33 anni, Christopher, 11, Julian, 9, Maddison, 7 e Stephen, 3, di Merthyr Tyfdil, sono stati dichiarati scomparsi. Vi preghiamo di contattarci citando il numero di occorrenza 2200239755”.





Jenna scomparsa con i 4 figli: li cerca la polizia

La polizia del Galles del Sud ha lanciato l’appello per le persone scomparse nelle prime ore di nella mattina di martedì 19 luglio. Ogni anno nel Regno Unito scompaiono circa 170.000 persone, di cui oltre 70.000 sono bambini, secondo l’organizzazione di beneficenza Missing Persons. Circa tre quarti degli adulti e l’80% dei bambini vengono trovati entro 24 ore dalla scomparsa. Un adulto su 20 e un bambino su 50 rimangono scomparsi per più di una settimana.

