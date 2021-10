Incredibile di cosa si sia resa protagonista la vip, che ha decisamente scioccato tantissimi suoi seguaci. A causa di quel suo atteggiamento ha ricevuto una quantità industriale di insulti ed è stata costretta a ricorrere ai ripari per evitare che la situazione degenerasse ancora. Ma nonostante abbia tentato di recuperare, il guaio era ormai stato fatto e per lei sarà difficile adesso riconquistare la fiducia dei suoi fan. Un gesto che inevitabilmente non poteva passare inosservato e infatti c’è stato tanto clamore.

La donna è stata colpita da un gravissimo lutto familiare e sicuramente in tanti avrebbero voluto solamente inviarle messaggi di vicinanze e condoglianze. Ma il suo comportamento ha preso il sopravvento e il dispiacere degli utenti si è trasformato in rabbia perché lei avrebbe cercato di guadagnare ancora più follower grazie a quel suo atteggiamento. Ha pubblicato ben otto immagini, poi cancellate, che hanno scatenato un vero e proprio putiferio. E la polemica impazza ancora.

La ragazza, che è una famosissima influencer americana molto popolare soprattutto au TikTok, si è immortalata con la bara aperta di suo padre, deceduto poco prima. Lei è un’influencer di fitness per l’esattezza e nessuno si sarebbe mai aspettato che potesse arrivare a questo. Dopo quegli scatti choc, ha perso tantissimi follower, che hanno deciso di non seguire più le sue attività social. E il grido ‘Vergogna’ è stato sollevato da quasi tutti gli internauti, sconvolti da questo gesto veramente inaspettato.





La giovane in questione ha appena 20 anni e si chiama Jayne Rivera. Le sue foto stanno ormai facendo il giro del mondo e tutti sono rimasti scandalizzati. Jayne Rivera aveva scritto nella didascalia: “Vola via, mia farfalla. Riposa in pace papino, eri il mio migliore amico. Hai avuto una grande vita”. Le otto immagini sono state eliminate dopo gli attacchi ricevuti e le ha sostituite con un’istantanea di lei da bambina mentre si trova insieme al genitore scomparso. Ma la rabbia non è ancora cessata.

C’è comunque chi ha anche difeso Jayne Rivera: “Attaccare questa ragazza il giorno del funerale del padre mi è sembrato terribile”. Però quelle foto in posa davanti alla bara non sono proprio piaciute. E lei ha poi dichiarato a ‘NBC News’: “Comprendo le reazioni negative, ma le mie intenzioni erano buone e mio padre avrebbe approvato se fosse stato ancora in vita”.