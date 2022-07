“Ma avete visto la bara?”. Morte Ivana Trump: cosa è successo e chi c’era al suo funerale

Ivana Trump, cosa è successo ai funerali. L’ex moglie di Doland Trump è morta a 73 anni lo scorso 14 luglio nella sua casa di New York e la cerimonia è stata celebrata ieri, mercoledì 20 luglio. Parenti e amici, più o meno noti, di Ivana si sono ritrovati nella chiesa di Saint Vincent Ferrer di Manhattan per darle l’ultimo saluto. Era presente anche l’ex presidente americano accompagnato dall’attuale moglie Melania e dai figli Donald Jr, Ivanka ed Eric, oltre ai nipoti.

Hanno preso parte alle esequie di Ivana Trump anche la seconda moglie di Donald, Marla, e la loro figlia Tiffany col marito Michael Boulos. Uno dei particolari della cerimonia è stato il colore della bara: i famigliari hanno scelto l’oro. Inoltre ai partecipanti è stato chiesto, invece dei fiori, di fare delle donazioni al Big Dog Ranch Rescue, un’associazione che si occupa della tutela degli animali a quattro zampe.





Ivana Trump, l’ultimo saluto alla prima moglie di Donald

Ai funerali di Ivana Trump c’erano ovviamente anche amici di famiglia come Jeanine Pirro, co-conduttrice di “The Five” di Fox News e Charles Kushner, immobiliarista e padre di Jared, marito di Ivanka Trump. Intanto è stata smentita la versione iniziale sulle cause del decesso di Ivana: la donna è morta infatti in seguito ad un incidente domestico, è caduta per le scale.

Nelle ore precedenti al funerale il New York Post ha reso note le uniche dichiarazioni di Donald Trump su quella che è stata la sua prima moglie. “Sono a New York. Sto riposando un po’, ma sono molto triste. Sto pensando a quanto bene conoscessi Ivana (riferito a Cindy Adams, che ha raccolto le sue parole, ndr). La conoscevi molto bene. L’hai conosciuta fin dall’inizio. Dal principio. Da quando l’ho incontrata per la prima volta. Era bella. Era speciale. So che tu e lei vi siete piaciute fin dal primo giorno. Era eccezionale. Bella dentro e fuori. Abbiamo iniziato tutto insieme. Era bella, ma era anche una gran lavoratrice. Non si è mai arresa”.

Durante i funerali di Ivana Trump i figli hanno letto un messaggio ciascuno. Ivanka ha detto: “Crescendo, mia madre non mi ha detto che una donna poteva fare tutto ciò che voleva, me l’ha mostrato. Era una pioniera per uomini e donne allo stesso modo. Mia madre una volta mi ha detto che non c’era niente che non potesse fare con i tacchi. Ci ha insegnato come infilzare il pesce e poi cucinare il pescato. Mia madre ha ampliato le nostre menti. Poi Eric: “Era bellissima. Era l’incarnazione del sogno americano… Era una forza della natura”.

“Sembrava stanca”. Ivana Trump, ecco com’è morta. Parlano persone a lei vicine