“La vera causa della morte”. Ivana Trump, eseguita l’autopsia: “Non è stato un arresto cardiaco…”

Morte di Ivana Trump, la conferma sulla causa del decesso. La prima moglie di Donald Trump ha chiuso per sempre i suoi occhi all’età di 73 anni. L’ex modella cecoslovacca è stata ritrovata senza vita dalla polizia di New York dopo che una telefonata è stata fatta al 911, il numero americano per le emergenze.

Ivana Trump, la causa del decesso. Pare che a provocare la morte della prima moglie di Donald Trump non sia stato un arresto cardiaco. La notizia si diffonde alla luce dei risultati dell’autopsia diffusi dalla Abc. Tutto sarebbe accaduto nel suo appartamento newyorchese dell’Upper East Side di Manhattan.





Ivana Trump, la causa del decesso: “Caduta dalle scale”

Un passato da fotomodella il suo: balzò alle cronache per il suo matrimonio con il magnate dell’edilizia Donald Trump, divenuto successivamente 45º Presidente degli Stati Uniti d’America. I due furono sposati dal 1977 al 1992 e dal loro matrimonio abbero tre figli: Donald jr., Ivanka ed Eric.

Prima di lui, Ivana era convolata a nozze con l’amico austriaco Alfred Winklmayr. Dopo la separazione con Trump, si è risposata altre due volte: nel 1995, con l’imprenditore italoamericano Riccardo Mazzucchelli, dal 2008 con un altro italiano, Rossano Rubicondi, dal quale infine ha richiesto la separazione. “Anche quando si sono lasciati, lei è sempre stata molto vicina a Rossano”.

Davanti al corpo privo di vita di Ivana Trump, si è subito ipotizzato che il decesso fosse causato per improvviso infarto ma a chiarire la dinamica le analisi dell’autopsia. La prima moglie di Donald Trump ed ex modella sarebbe stata vittima di un incidente domestico. Dopo la caduta, la 73enne avrebbe sbattuta la testa probabilmente proprio sulle scale interne all’appartamento. Lo ha affermato l’ufficio di medicina legale della polizia di New York.

Ilary Blasi, all’Isola dei famosi era già crisi con Totti: parla Vladimir Luxuria