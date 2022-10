Paura immensa in Indonesia per il crollo della cupola a causa di un incendio spaventoso. Le immagini, diventate subito virali su Twitter, hanno sconvolto il mondo intero. Sul posto si sono immediatamente fiondati i pompieri nonché le forze di polizia, che hanno assistito quasi impotenti al cedimento della struttura, una delle più importanti del paese. Si trovava esattamente nella capitale Giacarta e gli abitanti sono rimasti esterrefatti davanti ad un episodio, che indubbiamente non potranno mai dimenticare.

L’Indonesia intera è sotto choc per questo crollo della cupola, provocato da un incendio, e che riguarda un luogo molto famoso e adorato dai cittadini. L’incredibile rogo si è propagato in pochissimo tempe e per spegnere tutte le fiamme sono state usate diverse ore, vista l’imponenza del fuoco. Stando alle prime informazioni trapelate grazie agli organi di stampa locali, erano in corso dei lavori di ristrutturazione, quindi non è da escludere che qualcosa sia andato male e si è registrato il gravissimo problema.

Indonesia, crollo della cupola in un incendio: è della Grande Moschea

Si tratta dunque di un simbolo dell’Indonesia. Il crollo della cupola a causa dell’incendio ha lasciato tutti senza parole. Si tratta della cupola gigante della Grande Moschea, situata nella parte settentrionale della capitale indonesiana Giacarta. Queste le parole del capo della polizia di North Jakarta, Wibowo: “Abbiamo evacuato tutte le persone dalla moschea. Grazie a Dio, non c’è nessuna vittima di questo incidente”. Una situazione che avrebbe ovviamente potuto avere gravissime conseguenze.

Il sito Jakarta Globe, come riportato dall’agenzia di stampa Ansa, ha scritto che i poliziotti sono al lavoro per determinare le cause dell’incendio e del successivo crollo e che quattro operati che stavano lavorando alla ristrutturazione della Grande Moschea sono finiti sotto interrogatorio. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita, ma il terrore è stato palpabile. Il luogo di culto islamico è localizzato dove sono presenti altri edifici, che fanno parte del Jakarta Islamic Center, ovvero “un think tank per studi e sviluppo dell’Islam”.

Una terribile tragedia: va a fuoco la Grande Moschea del Centro Islamico di #Istiklal a #Jakarta, in #Indonesia, il numero esatto delle vittime è attualmente sconosciuto. pic.twitter.com/D4trkl62dR — Cittadino del Mondo ♥️🌐🌍 (@ilmondoeditutti) October 19, 2022

