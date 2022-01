Disastro ferroviario, deraglia un treno: diversi morti. Davanti ai soccorritori scene terribili

La scena è terribile: il treno deraglia, le carrozze si capovolgono. Le cause del disastro ferroviario sono ancora da stabilire: infatti all’improvviso la matrice del convoglio è uscita fuori dai binari e ha trascinato con sé diverse carrozze e numerosi passeggeri sono rimasti intrappolati. Il bilancio di questo disastro ferroviario è pesante: i morti sono almeno 9 e dieci le persone ferite alcune di loro in modo grave.

Una tragedia che poteva avere dimensioni ancora più tremende visto che sul convoglio comunque c’erano meno passeggeri del solito a causa delle restrizioni indotte dal Covid. L’incidente ferroviario è avvenuto in India, nel distretto statale di Jalpaiguri, nello stato indiano del Bengala occidentale. Il treno espresso passeggeri stava percorrendo la tratta Bikaner-Guwahati con oltre trecento persone a bordo.

La matrice del convoglio è uscita dai binari e ha trascinato anche altre carrozze. Secondo il portavoce delle ferrovie indiane indiane, Rajesh Bajpai, quattro carrozze sulle 12 totali del treno sono uscite dai binari, alcune delle quali capovolgendosi e intrappolando i passeggeri. I primi soccorritori giunti sul posto si sono trovati davanti una scena terrificante: la motrice del treno era ribaltata, le carrozze di testa erano rovesciate su un fianco.





A lungo hanno lavorato anche i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre dalle lamiere contorte i passeggeri bloccati e feriti ma purtroppo per nove di loro non c’è stato nulla da fare. I feriti trasportati in ospedale sono cinquanta mentre per gli altri 250 passeggeri circa solo tanto spavento. L’incidente ha fatto montare la polemica per l’invecchiamento e la mancanza di sicurezza della rete ferroviaria indiana. Secondo un rapporto dello scorso anno del National Crime Records Bureau (NCRB), nel 2020 quasi 12.000 persone sono state uccise in oltre 13.000 incidenti ferroviari di vario tipo in tutto il paese.

Nel 2019 un altro treno era deragliato in India. Almeno sei persone sono morte e altre dieci rimaste ferite per il deragliamento nell’India nordorientale di sette carrozze di un treno diretto a Nuova Delhi. In quell’occasione l’incidente avvenne nello stato di Bihar. Nel 2016 il bilancio di un altro incidente ferroviario fu ancora più pesante: 127 morti e 150 feriti con 14 vagoni del convoglio che sono usciti dai binari, accartocciandosi e intrappolando centinaia di passeggeri.