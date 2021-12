Un incredibile incidente ha visto come protagonista un’automobile, che ha terminato la sua corsa proprio in un posto inaspettato. E si è sfiorata decisamente la tragedia in Spagna, precisamente nella città di Santander. Infatti, fortunatamente non si sono registrati dei decessi ma sei persone sono rimaste ferite. A rivelare la notizia, corredata da foto emblematiche dell’accaduto, sono stati i vigili del fuoco, i primi ad intervenire per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il veicolo, autore del sinistro.

Inoltre, nell’incidente di Santander in totale sono state due le macchine che hanno riportato dei danni. Per riportare la situazione alla normalità i pompieri sono stati costretti a intervenire con ben tredici persone, che hanno dunque lavorato alacremente. Stando a quanto riferito dal giornale spagnolo ‘El Montanés’, coloro che sono rimasti feriti non sarebbero in gravi condizioni. Sono dunque stati soccorsi prontamente dai sanitari, ma per loro fortuna non rischierebbero di perdere la loro vita.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto sarebbe finita nella tromba dell’ascensore per automobili, situata in un albergo di Santander. L’episodio si è verificato domenica 5 dicembre nel pomeriggio. Non è ancora chiara tutta la dinamica, infatti al momento sono uscite fuori due ipotesi. La porta dell’ascensore potrebbe essersi aperta repentinamente proprio mentre l’auto, con quattro persone al suo interno, era lì. Ma alcune fonti della struttura ricettiva hanno riferito un altro tipo di particolari.





Stando al racconto di persone presenti nell’hotel di Santander, l’autovettura sarebbe finita nella tromba dell’ascensore dopo che il conducente ha sbagliato pedale e ha accelerato invece di frenare. Oltre alla macchina protagonista di questa fatalità, ce n’era anche un’altra con due persone al suo interno. Tutti hanno dunque avuto qualche conseguenza fisica, ma come detto non grave. Serviranno comunque ulteriori accertamenti per stabilire con certezza cosa sia successo in quei secondi.

RESCATE

18:10h @112Cantabria informa de accidente dentro del aparcamiento del @GHSardinero

Desplazamos 2 dotaciones 🚒🚒 y grúa (13bomberos) por dos coches afectados, en uno dos pasajeros atendidos un situ y en el otro 4 pasajeros atendidos y trasladados por #061Cantabria pic.twitter.com/xYvIO5yGE6 December 5, 2021

Al lavoro dunque la polizia locale della città di Santander e anche la polizia nazionale spagnola. Dovranno fare piena luce sulla vicenda e probabilmente procederanno con l’ascolto dei protagonisti dell’incidente, che ha ancora dei punti oscuri. Hanno comunque fatto tutti i rilievi del caso e sicuramente nei prossimi giorni potranno avere un quadro della situazione più chiaro.