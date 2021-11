Terribile incidente aereo in Russia. L’aereo della compagnia bielorussa Grodno, in volo da Yakutsk a Irkutsk, è scomparso dai radar mentre si avvicinava alla destinazione nella Siberia orientale. A riportare la notizia i servizi di emergenza alla Tass. Da quello che è emerso, nessuno sarebbe sopravvissuto allo schianto. I soccorritori hanno trovato il luogo dello schianto del cargo Antonov An-12 vicino al villaggio di Pivovarikha nella regione di Irkutsk. Secondo le primissime informazioni a bordo c’erano otto persone.

A riferirlo il centro di ricerca e salvataggio dell’aviazione: “Secondo i dati preliminari, il luogo dell’incidente aereo è stato trovato nella zona vicino al villaggio di Pivovarikha, non lontano dall’aerodromo. L’aereo, della compagnia aerea bielorussa Grodno, è scomparso dagli schermi radar mentre faceva un secondo tentativo di atterraggio”. L’aereo, con tragitto da Yakutsk a Irkutsk, è scomparso dagli schermi radar sopra la regione di Irkutsk nella Siberia, in tarda mattinata. A bordo vi erano otto persone.

Il centro di ricerca e salvataggio dell’aviazione ha fatto sapere che l’aereo precipitato, della compagnia aerea bielorussa Grodno è scomparso dagli schermi radar mentre faceva un secondo tentativo di l’atterraggio. Come riporta il Washington Post, la causa dell’incidente aereo non è ancora chiara.

L’agenzia di stampa Interfax ha citato materiali preliminari di indagine che indicano che l’incidente aereo è avvenuto dopo che il ghiaccio ha ricoperto alcuni strumenti di controllo sotto la pioggia gelata. Funzionari bielorussi hanno affermato che l’equipaggio era composto da tre bielorussi, due russi e due cittadini ucraini.

The cargo plane of the “Grodno” airline, which was flying from Yakutsk to Irkutsk, crashed. Sadly, people who were on the plane died. My heart is with their families. Among the victims were Belarusians. pic.twitter.com/QzK8UfE18x