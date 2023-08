Incendio in un palazzo, è una strage. Sono immagini terribili quelle che testimoniano la tragedia avvenuta nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 agosto. In azione ci sono numerose unità dei vigili del fuoco, ma il bilancio è altissimo e parla di almeno 73 vittime. Numero che purtroppo potrebbe ancora salire. Il capo della protezione civile ha riferito che l’incendio di stanotte ha completamente distrutto un edificio di cinque piani.

Lo stabile, di proprietà del comune, era abbandonato da tempo ma negli ultimi anni era stato occupato abusivamente. Le fiamme si sono sprigionate in una zona dove ci sono numerose vecchie abitazioni semi abbandonate e occupate illegamente da immigrati irregolari. “Ogni piano è un insediamento abusivo – le parole del capo della protezione civile riportate dall’Ansa – e quelli che stavano cercando di scappare sono rimasti intrappolati”.

L’incendio si è verificato in un palazzo del distretto finanziario di Johannesburg in Sudafrica. Oltre ai 73 morti ci sono anche 43 feriti. Agghiacciante il dettaglio riportato dalla testata Newzroom Afrika secondo cui il riconoscimento delle vittime sarà un compito estremamente difficile: i corpi sono infatti bruciati e irriconoscibili.

Le immagini che ci giungono dal Sudafrica sono terribili: in una foto del Daily Maverick si vedono distesi in strada decine di corpi avvolti in coperte e teli. In base alle ultime notizie l’incendio sarebbe scoppiato all’1:30 circa di notte. La causa sarebbe un blackout: lo ha raccontato alla BBC un’inquilina abusiva del palazzo. La donna, che è voluta restare anonima, ha spiegato che le fiamme hanno iniziato a divampare nel corso di un’interruzione di corrente.

