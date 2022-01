Una tragedia quella capitata a New York nelle scorse ore: un incendio è divampato nell’appartamento di un edificio di 19 piani nel Bronx. Sono 19 per ora i morti accertati, tra cui 9 bambini. I feriti sono almeno 63, di cui 32 ricoverati in ospedale con ustioni di diverso grado e sintomi di asfissia da fumo. Sul posto almeno 200 i soccorritori per quelli che il capo dei vigili del fuoco della Grande Mela, Daniel Nigro, ha definito come “uno dei peggiori incendi della storia recente della città”.

Non si sa molto, praticamente nulla, sulle cause che hanno provocato l’incendio. Tuttavia, dalle prime ricostruzioni, spiegano le autorità, le fiamme sarebbero partite verso le 11 del mattino ora locale da un appartamento di due piani tra il secondo e il terzo. Nel palazzo molte famiglie al completo, come è normale che sia durante la domenica. Poco dopo il caos: nella concitazione della fuga, le porte dell’abitazione in cui si sono sviluppate le fiamme sarebbero state lasciate aperte: in questo modo il rogo si è velocemente propagato al resto dell’edificio.

“In ogni piano del palazzo – raccontano i soccorritori – sono state trovate vittime ovunque: sui pianerottoli, sui corridoi, sulle scale. Tutti residenti che cercavano disperatamente di scappare”. Da quello che riporta la stampa newyorkese, tante persone sono morte per arresto cardiaco a causa del densissimo fumo scaturito dall’incendio e della mancanza di ossigeno.





Tante altre invece sono state salvate grazie alle scale dei camion dei vigili del fuoco. “Una scena orribile e scioccante”, raccontano i testimoni. Poco dopo, sul luogo, si è recato anche il neosindaco di New York Eric Adams, in quella che è la prima tragedia nella sua città da quando ne ha preso la guida. Una vicenda che ricorda quel terribile incendio scoppiato nel 1990 all’Happy Land, un night club in cui persero la vita ben 87 persone.

All’epoca si appurò che il locale operava illegalmente e che non c’era al suo interni nemmeno una bombola antincendio. Adesso, come di prassi, gli investigatori dovranno appurare se nel complesso di appartamenti del Twin Park qualcosa non abbia funzionato nei sistemi di sicurezza e di allarme. Una tragedia.