Incendio in Grecia, distrutto il resort Amanzoe. Dal pomeriggio di lunedì 4 luglio un incendio di vaste proporzioni ha colpito la zona di Kranidi, ad Ermionida, periferia del Peloponneso. E proprio nella serata di ieri le fiamme hanno raggiunto “Amanzoe”, uno dei resort più lussuosi. Purtroppo il fuoco ha interamente avvolto la struttura, meta agognata di vip locali ed esteri, ospiti di riguardo e uomini d’affari.

Non si hanno notizie su feriti, morti o disperi, ma a quanto pare il resort è andato completamente distrutto. D’altra parte le immagini sono davvero emblematiche. Il resort Amanzoe si ispira ai templi dell’Antica Grecia e per soggiornarvi una notte servono 4mila euro. Si tratta di ville e stanze con tutti i possibili comfort. I villeggianti sono scappati tra le urla mentre qualcuno è riuscito a girare dei video che ora girano sul web.





La Grecia devastata dagli incendi

Purtroppo quello di ieri non è stato l’unico incendio degli ultimi giorni. In sole 24 ore se ne sono contati oltre cinquanta. Ancora oggi le regioni dell’Attica, di Sterea e della Grecia occidentale, nel Peloponneso e nelle isole dell’Egeo orientale sono ad altissimo rischio.

Il sindaco di Ermionida Yiannis Georgopoulos ha dichiarato: “Mentre le cose sembravano essere sotto controllo, il peggio è arrivato proprio nel resort. I bungalow e gli alberi sono andati in fiamme. A trecento metri dal resort ci sono le abitazioni dei civili. La situazione è grave. Le forze antincendio vengono costantemente rafforzate”.

Amanzoe resort hotel in Kranidi Monday night. https://t.co/3gqs8Ikm72 — Keep Talking Greece (@keeptalkingGR) July 4, 2022

Secondo gli ultimi aggiornamenti non ci sarebbero feriti tra gli ospiti del resort, tutti i turisti sono stati messi in salvo. Rocambolesco il salvataggio degli ospiti che quando le fiamme sono divampate si trovavano in spiaggia: questi sono stati infatti trasferiti via mare presso altre strutture ricettive. Purtroppo le operazioni antincendio sono disturbate dai forti venti che si spera possano diminuire col passare delle ore.

