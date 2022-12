Incendio in casa, morte donna di 24 e la figlia di 2. La tragedia è avvenuta nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 dicembre in un’abitazione di Voudenay, in Francia. La dinamica di quanto avvenuto non è ancora stata chiarita, restano quindi ignote le cause. Terribile la fine della donna e della piccola figlia: entrambe sono morte bruciate dalle fiamme.

Il papà, che ha chiamato i soccorsi, è rimasto ustionato alle mani e a volto ed è comprensibilmente sotto choc. A quanto pare le fiamme si sarebbero sprigionate nel periodo compreso tra la mezzanotte e l’una di notte. La polizia sta cercando di ricostruire l’accaduto.

Le prime ipotesi sulle cause dell’incendio

Secondo le prime informazioni giunte pare che a scatenare l’incendio sia stato un incidente domestico. Ma al momento non ci sono ulteriori dettagli. L’abitazione, su due piani, è stata completamente avvolta dalle fiamme. Il fuoco ha fatto crollare il tetto che è caduto sulle due vittime le quali stavano dormendo al piano superiore.

Il compagno della donna e papà della piccola ha tentato in ogni modo di salvare le due dalle fiamme, ma non ci è riuscito. Sul posto sono giunti circa trenta vigili del fuoco che hanno spento il fuoco, ma ormai era troppo tardi.

Incendie mortel à Voudenay, en Côte-d'Or : le pavillon a été totalement détruit par les flammes. La toiture s'est effondrée. https://t.co/BxJRFHPm4f pic.twitter.com/40gtpA2vxl — Le Bien Public (@Lebienpublic) December 2, 2022

La donna di 24 anni e la figlia di 2 sono state ritrovate senza vita sotto al cumulo di macerie e cenere. Del caso si sta occupando la polizia francese che sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica di questo terribile incendio.

