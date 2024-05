Importanti novità sul caso Ilaria Salis, la cittadina italiana da 15 mesi in carcere con l’accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra. Un caso che aveva sollevato un polverone e tensioni tra Italia e Ungheria con Budapest che non aveva risparmiato toni duri nei confronti della 39enne attivista milanese. “Non è un’eroina. Lei e i suoi ‘compagni’ sono venuti in Ungheria e hanno commesso aggressioni barbare e premeditate contro cittadini ungheresi: questi sono i fatti”, aveva detto il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs.

Che poi aveva continuato: “Tutto ciò che va oltre è una mera invenzione politica e noi difenderemo la reputazione e l’integrità della nostra magistratura, non importa quanto forte la sinistra gridi al lupo. Nei giorni e nelle settimane scorsi il padre di Ilaria Salis ha parlato con tutta la stampa europea occidentale e con alcuni media statunitensi”.





Ilaria Salis fuori dal cacere, ricorso accolto: andrà ai domiciliari

“È stato invitato al Parlamento europeo e ha ripetutamente espresso gravi accuse infondate che non possono essere lasciate senza risposta. Va aggiunto che lui stesso ha trasformato il caso della propria figlia in una questione politica e ora si mostra sorpreso che a queste accuse vengano date risposte politiche”. Nelle ore scorse il caso è però arrivato a una svolta.

Il tribunale di seconda istanza ungherese ha accolto il ricorso presentato dai legali della docente di Monza. Il provvedimento, che prevede il braccialetto elettronico, diventerà esecutivo non appena verrà pagata la cauzione prevista dal tribunale. “Ilaria è entusiasta di poter finalmente uscire dal carcere e noi siamo felicissimi di poterla finalmente riabbracciare”, ha detto il papà all’ANSA.

“Non è ancora fuori dal pozzo – ha aggiunto ma sarà sicuramente molto bello poterla riabbracciare dopo 15 mesi, anche se finché è in Ungheria io non mi sento del tutto tranquillo”. “Siamo molto soddisfatti, finalmente finisce questo incubo per Ilaria ma la sua battaglia continua”, dicono sempre all’ANSA Mauro Straini ed Eugenio Losco, i due legali italiani di Ilaria Salis.