Terrore alla fermata del bus, auto piomba sulla pensilina e la distrugge: paura e feriti

Un uomo è stato arrestato dopo aver provocato un paio di incidenti. A bordo della sua auto si è andato a schiantare contro alcuni veicoli posteggiati in strada per poi finire la sua corsa su una pensilina del bus.

Al momento dello schianto alcune persone si trovavano all’interno della pensilina, in attesa dell’autobus, e sono rimaste ferite. Per fortuna nessuna persona ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, la polizia, i vigili del fuoco e le autorità comunali competenti per chiudere il tratto stradale e permettere la pulizia della sede stradale e rimuovere i mezzi coinvolti nello scontro.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica 12 settembre ad Hartford, capitale del Connecticut, tra Main Street e Pratt Street. L’uomo si è messo al volante della sua auto e lungo la strada si è andato a schiantare contro alcune automobili posteggiate nei parcheggi laterali a Market Street e Trumbull Street, ma la sua corsa non è finita qui.





Dopo aver percorso qualche centinaia di metri si è andato a scontrare contro la pensilina dell’autobus della linea cittadina investendo alcune persone che stavano in attesa del pullman. Alcune persone che hanno assistito alla scena hanno aiutato l’uomo a uscire della macchina in attesa dei soccorsi.

Fortunatamente le persone coinvolte nell’incidente hanno riportato lievi ferite che hanno curato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Il tratto stradale è rimasto chiuso diverse ore per permettere alle autorità competenti di rimuovere le auto danneggiate e pulire la sede stradale invasa dai vetri della pensilina distrutta.