Guerra in Ucraina, muore il noto attore, conduttore tv ucraino Pasha Lee, doppiatore anche di diverse pellicole cinematografiche tra cui Il Re Leone e Lo Hobbit. Pasha aveva deciso di arruolarsi nelle truppe ucraine sin dal primo giorno dell’invasione del Paese. Perde la vita a soli 33 anni nel corso degli scontri nella città di Irpin, alle porte di Kiev.

Irpin è una delle città più colpite negli ultimi giorni. E riecheggiano a tal proposito l’ennesimo grido di allarme lanciato dal corrispondente di Radio Liberty in Ucraina: “Una famiglia è morta davanti ai miei occhi”, sono state le parole del cronista Andriy Dubchak diffuse sul suo profilo Facebook ufficiale.

Immagini di distruzione che continuano a fare il giro del mondo, e centinaia di persone messe in fuga dai bombardamenti. Una giornata dal bilancio dramamtico quella del 6 marzo a Irpin, e tra i nomi dei deceduti anche quello dell’attore. La notizia della morte del 33enne è stata diffusa dal capo dell’Unione Nazionale dei Giornalisti, Serhiy Tomilenko, come riporta Ukrinform.





Sui suoi canali social Pasha aveva pubblicato negli ultimi giorni diverse foto in mimetica. E il 33enne non è stato l’unico tra i volti noti ad aver deciso di abbracciare le armi in difesa del Paese. Tra questi i pugili Oleksander Usyk e Vasilij Lomachenko, così come i fratelli Klitschko, Vitali e Vladimir.

Quella di Pasha Lee rappresenta un’altra vita che la guerra ha spezzato per sempre mentre continuano ad avanzare le truppe russe a bordo dei carri armati e delle unità di fanteria motorizzata con l’intento di attraversare i distretti di Brovarsky e Boryspil per raggiungere la parte orientale della città di Kiev.