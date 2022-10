Notizie negative e terribili sul fronte guerra tra Russia e Ucraina. Trovata infatti una camera delle torture e ora la situazione si fa sempre più angosciante. A riferire la notizia è stato il sito Repubblica. Sicuramente nel corso di questo conflitto, iniziato lo scorso febbraio, ci sono stati momenti davvero tremendi come la distruzione di Mariupol oltre alla scoperta di numerose fosse comuni. E in questi giorni la paura sta aumentando sempre più con l’incubo nucleare, che potrebbe essere utilizzato dal presidente russo Vladimir Putin.

Certamente, però, la guerra tra Russia e Ucraina continua e la pace sembra lontanissima. Questa camera delle torture rinvenuta adesso rischia di compromettere ancora di più qualsiasi tipo di negoziato. A rivelare tutti i dettagli su questo macabro rinvenimento è stato il ministero della Difesa ucraino, che su Twitter ha anche pubblicato due immagini inequivocabili che stanno sconvolgendo il mondo. Questo conflitto sembra andare sempre più verso l’escalation, invece di ipotizzare una diminuzione dello stesso.

Leggi anche: “È il kit nucleare”. Russia-Ucraina, individuato il trasporto del materiale: “Putin si prepara”

Un ritrovamento terribile che inasprisce sempre più la guerra tra la Russia e l’Ucraina. Tantissime sono state le brutture dell’esercito russo, ma questa camera delle torture apre a scenari ancora più preoccupanti. Inoltre, il Cremlino, stando a quanto riportato dalla Tass, ha fatto sapere che “Mosca riprenderà tutti i territori delle nuove regioni annesse (Kherson, Zaporizhia, Lugans e Donetsk n.d.r.) temporaneamente abbandonate dalle truppe russe. Sono russe per sempre”, ha detto il portavoce Dmitry Peskov.

Tornando alla camera delle torture, questa la nota ufficiale del ministero della Difesa dell’Ucraina: “Una camera di tortura a Pisky-Radkivski. 2 foto. Una maschera antigas messa sulla testa di una vittima che è stata coperta con uno straccio che bruciava e sepolta viva. E una scatola di corone dentali d’oro. Una mini Auschwitz. Quante altre se ne troveranno nell’Ucraina occupata?”. I primi a far emergere questa scoperta choc erano stati i poliziotti ucraini, intervenuti proprio nella regione di Kiev e in questo villaggio ora liberato dai russi”.

A torture chamber in Pisky-Radkivski. 2 photos. A gas mask that was put on the head of a victim who was covered with a smoldering rag and buried alive. And a box of gold dental crowns. A mini Auschwitz. How many more will be found in occupied Ukraine?

Photo @serhii_bolvinov pic.twitter.com/So4glJlt9N