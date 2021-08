Sono oltre 500 i vigili del fuoco al lavoro per cercare di domare gli incendi che stanno devastando il Paese. Temperature altissime, che in alcune parti rischiano di raggiungere i 45 gradi nella peggiore ondata di caldo degli ultimi decenni.

Da martedì i servizi di soccorso e vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento, a cui nelle ultime ore si sono aggiunti cinque velivoli antincendio e nove elicotteri. Minacciate molte abitazioni della capitale e tantissime le persone costrette ad abbandonare le case. La Protezione Civile ha chiesto alla popolazione di non uscire di casa e di tenere le finestre chiuse a causa del fumo.

Incendi in città: case in fiamme, blackout e persone evacuate

Sono almeno decina i comuni della periferia di Atene senza elettricità, sei comuni sono senza acqua e e altri sei hanno subito un blackout a causa di un sovraccarico della rete elettrica. A Varympompi, che si trova a circa 30 chilometri a Nord-Ovest di Atene, diverse case, fabbriche e locali sono stati gravemente danneggiati. “La situazione è migliorata e speriamo di controllare gli incendi nelle prossime ore”, ha annunciato l’ufficio stampa dei Vigili del Fuoco mercoledì mattina.





Almeno 150 case sono state distrutte da un violento rogo che si è sviluppato sull’isola greca di Evia, circondando un monastero e costringendo una ventina di villaggi a evacuare. Per i vigili del fuoco, un centinaio quelli in campo supportati da sette elicotteri, si tratta di ”un incendio difficile da domare” anche per la scarsa visibilità. Ma tre monaci del monastero di San Davide si stanno rifiutando di lasciare l’isola.

two fires close to where i live. Greece is burning #PrayForGreece pic.twitter.com/yHwNxwlwfz August 4, 2021

“Stiamo soffocando dal fumo”. Gli incendi assediano la città: case in fiamme, blackout e persone evacuate, ha detto uno dei monaci al telefono all’agenzia di stampa Ana parlando di fiamme alte dai 30 ai 40 metri attorno al monastero. Sono invece 85 le persone evacuate questa mattina su una spiaggia a bordo di cinque barche.