Incendio nel palazzo, oltre 150 persone intrappolate sul tetto. Soccorsi sul posto

Circa 150 persone sono rimaste intrappolate sul tetto di un centro commerciale e di un complesso di uffici dopo che è scoppiato un incendio in uno dei quartieri dello shopping più trafficati della città. Il fumo si è alzato dal World Trade Center nel distretto di Causeway Bay mercoledì 15 dicembre e sul posto sono intervenute decine di squadre dei vigili del fuoco.

L’emittente RTHK ha citato la polizia secondo cui circa cento persone si sono spostate da un ristorante al 39° piano quando è scoppiato l’incendio e il fumo ha riempito la sala da pranzo. Sette donne e un uomo sono stati portati in ospedale, una di queste semicosciente, ha detto la polizia.

La causa dell’incendio rimane poco chiara, anche se il South China Morning Post ha riferito che è scoppiato in una stanza degli interruttori elettrici. Parti dell’edificio sono in fase di ristrutturazione e la parte inferiore del grattacielo sono avvolti da impalcature. L’incendio è stato portato a un livello di allerta tre intorno alle 13 locali (le 6:00 in Italia), su un sistema di classificazione di cinque livelli.





I vigili del fuoco hanno utilizzato una scala estensibile per soccorrere le persone intrappolate in un’area al quinto piano. Sul posto sono subito giunti i parenti delle persone rimaste intrappolate. Uno di questi ha detto a Stand News che la situazione è caotica. L’incendio è scoppiato durante l’intensa stagione delle feste, in uno dei quartieri dello shopping più famosi della città.

About 350 people were trapped atop the rooftop of Hong Kong’s World Trade Centre after a fire broke out.



8 people felt unwell and were sent to the hospital https://t.co/DsPUXc4iHp pic.twitter.com/sQ8H5U47A4 December 15, 2021

