“Aveva soltanto 27 anni”. La Miss muore dopo 77 giorni di coma: era stata operata per una banale tonsillite

Non c’è stato nulla da fare per lei: Gleycy Correia è morta. L’ex Miss Brasile se n’è andata dopo 77 giorni di agonia. La donna era entrata in coma dopo un’operazione di routine alle tonsille. La 27enne è morta lunedì 20 giugno in una clinica privata dove era stata ricoverata ad aprile. Originaria di Macae, nel sud-est del Brasile, aveva avuto un’emorragia e un infarto pochi giorni dopo la tonsillectomia. “Ha subito un intervento chirurgico per rimuovere le tonsille e dopo cinque giorni a casa, ha avuto un’emorragia”.

“È andata all’Unimed ed ha avuto un arresto cardiaco il 4 aprile e da allora era in coma, senza attività neurologica. Oggi è morta”, ha raccontato ai microfoni delle tv locali, il sacerdote di famiglia Lidiane Alves Oliveira. A riportare la notizia in Europa è il Mirror. Ora naturalmente il corpo di Gleycy è stato inviato all’Istituto di medicina legale di Macae per l’autopsia. Da quello che si sa, i parenti della ragazza, incoronata Miss United Continents Brazil nel 2018, chiedono giustizia per la tragica morte e promettono azioni legali.





Il pastore Jak Abreu, ha scritto sui social media che i familiari credono che durante l’operazione i medici abbiano commesso un errore. “Dio ha scelto questo giorno per raccogliere la nostra principessa. Ci mancherà molto, ma ora illuminerà il cielo con il suo sorriso”, ha poi detto il pastore ringraziando i tanti che hanno pregato perché la giovane potesse riprendersi.

Gleycy Correia è morta, ma in vita era una star dei social media con oltre 52.000 follower su Instagram. Lei stessa raccontava spesso delle sue origini umili e della sua infanzia. Gleycy Correia aveva iniziato a lavorare, riporta il Sun, a 8 anni facendo manicure in un salone di bellezza.

Da come riporta il Mirror, dopo essere entrata in coma, la sua pagina è stata rilevata dai parenti che l’hanno usata per pubblicare le preghiere. C’è da dire che in questi giorni, nella sua città natale, si stanno svolgendo diverse veglie funebri per Gleycy. E questa storia continuerà a far parlare di sé, soprattutto in Brasile.

