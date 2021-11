“Il suo aereo si è schiantato”. Un mese fa su tutti i giornali, oggi la tragica notizia: morto a 49 anni

Una notizia devastante quella della morte del noto imprenditore microbiologo, morto a soli 49 anni. Lo scorso 13 ottobre era riuscito a coronare un sogno, quello di volare nello spazio a bordo di Blue Origin della New Shepard, con William Shatner, il Capitano Kirk di Star Trek. A dare notizia del prematuro decesso, la polizia locale che ha comunicato dello schianto di un piccolo aereo nel nord del New Jersey da cui Glen non è riuscito a salvarsi.

Un incidente per stroncare per sempre la sua vita. Per Glen de Vries, 49enne imprenditore microbiologo e pilota di aerei nel tempo libero, nulla da fare. Si trovava a bordo di un Cessna 172, velivolo a quattro posti usato per le lezioni di volo, che poi per cause ancora da accertare, è precipitato nell’area di Hampton Township, zona boscosa a poco più di 60 chilometri da New York.

“Siamo devastati dall’aver appreso della morte di Glen de Vries. Ha portato molta energia nella squadra di Blue Origin. La sua passione per l’aviazione e la beneficenza sarà ricordata e ammirata”, ha dichiarato Blue Origin”. Parole di dolore a cui si è unita anche Lauren Sanchez, fidanzata del fondatore di Blue Origin Jeff Bezos.





“Abbiamo incontrato Glen e la sua partner Leah lo scorso mese. Quando è decollato per lo Spazio, Leah mi ha stretto la mano così forte da far male. Ripensare a quel momento ora mi spezza il cuore”, ha scritto su Instagram a corredo della foto di Glen a bordo della navicella spaziale.

E proprio da quel viaggio spaziale, Glen era tornato entusiasta. Le sue parole al rientro lasciavano trapelare tutta l’emozione provata: “Prima di partire pensavo che sarebbe stato importante per me e ora che l’ho fatto ne sono ancora più convinto. È qualcosa che dobbiamo rendere accessibile al maggior numero di persone”, aveva detto.