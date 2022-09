Giostra crolla a terra, feriti bambini e mamme. Grave incidente nella giornata di domenica 4 settembre in un luna park nel distretto di Mohali, nello stato del Punjab in India. Lo ha reso noto il giornale India Tribune. La giostra era in funzione e le persone a bordo si stavano divertendo quando improvvisamente c’è stato un cedimento. La giostra, chiamata “Londonbridge”, è crollata a terra da un’altezza di 25 metri.

Le persone che si trovavano sulla giostra hanno così riportato dolori alla testa, schiena e collo. Numerosi i bambini presenti al momento del crollo, per fortuna nessuno ha riportato ferite talmente gravi da richiedere un intervento chirurgico. Alcuni di loro, comunque, sono in stato di shock. Oltre all’incidente, in ogni caso, è ancora più assurdo quello che è successo subito dopo.





Dopo l’incidente i titolari del luna park sono fuggiti

Immediatamente dopo il crollo della giostra i titolari del luna park se la sono data a gambe levate. I presenti li hanno inseguiti e poi hanno denunciato alle autorità la mancanza di adeguate misure di sicurezza.

Sulla piattaforma girevole della giostra che è crollata c’erano una quindicina di persone. Di queste almeno una decina hanno riportato ferite e sono state trasportate in ospedale. Sul posto non era presente neppure un’ambulanza per eventuali infortuni.

Nel filmato diffuso in rete si vede la piattaforma che si inclina leggermente prima del distacco e del crollo a terra. La giostra appartiene alla compagnia di Jaipur Mukesh Sharma i cui rappresentanti dovranno testimoniare sull’accaduto prima dell’avvio delle indagini.

