Tv sotto choc, l’attrice protagonista di tante serie trovata morta: mistero sulle cause

Lutto a Hollywood. Le sue foto sono state difuse dalla polizia nel tentativo di risolvere il giallo. Dell’attrice si erano perse le tracce poi la clamorosa scoperta in un quartiere residenziale. Il pubblico ha avuto modo di apprezzare la professionalità di Lindsey sul set della famosa serie General Hospital, in American Housewife e altre fiction.

L’ultima volta in cui l’attrice era stata avvistata risale a domenica scorsa intorno a mezzogiorno, poi più nulla. La denuncia della scomparsa e le estenuanti ricerche delle forze dell’ordine durate fino a venerdì mattina, quando il corpo ormai privo di vita di Lindsey Erin Pearlman è stato trovato in un quartiere residenziale di Hollywood.

Al momento nessuna ipotesi sulle cause che avrebbero portato alla morte dell’attrice Lindsey Erin Pearlman, classe 1978, originaria di Chicago, città che ha permesso di avviare la carriera nel mondo della recitazione, sia sul piccolo schermo che a teatro. Oltre ad aver girato sul set della famosa serie General Hospital, Lndsey aveva ottinuto anche ruoli nella versione tv di The Purge e in Chicago Justice.





Lindsey Erin Pearlman, 43 anni, attrice ma anche modella e influencer dei social media, ampiamente apprezzata anche per il suo attivismo nel sociale, per i diritti umani e animali. Tante le sue apparizioni anche negli spot pubblicitari come T-Mobile, Sears, Coor Light. Stimata anche nel mondo del teatro, Lindsey ha interpretato ruoli di eccellenza negli spettacoli The Mousetrap e Trevor, solo per citarne alcuni.

Nonostante la notorietà, Lindsey è sempre rimasta molto riservata riguardo la vita privata. Si apprende che il padre è un uomo di affari mentre la madre è casalinga. Inoltre l’attrice ha sposato Vance Smith il 10 settembre del 2013. L’uomo altrettanto famoso come sviluppatore di siti web ma anche produttore e regista, ha spesso condiviso le loro foto nel profilo Instagram. Ed è proprio attraverso i social che l’uomo avrebbe confessato lo choc subito non appena appresa la dolorosa notizia della morte di Lindsey.