Ore di apprensione per una bimba di 11 anni della quale non si hanno più notizie dal pomeriggio di sabato. A dare l’allarme è stata la famiglia adottiva della piccola, preoccupata di non vederla tornare. A quanto si apprende la bambina stava facendo jogging intono casa. Non appena è scattato l’allarme diverse pattuglie della polizia, cani molecolari per la ricerca di persone e un elicottero della polizia, hanno iniziato a cercare ovunque.



Le ricerche sono andate avanti per tutta la giornata di ieri e quella di oggi con il supporto di quasi 100 vigili del fuoco e cani antidroga. Finora nessun risultato. L’undicenne è alto 140 cm, ha una statura snella e capelli castani lunghi fino alle spalle. Più di recente, ha indossato pantaloncini da corsa Adidas neri, scarpe Nike rosa e rosa, un top sportivo bordeaux con spalline sottili, un reggiseno sportivo bianco e una fascia nera.



Poiché la polizia non esclude che i genitori siano stati coinvolti nella scomparsa della ragazza, la stazione di riceve ogni tipo di informazione. A rendere più complicata la situazione alcune dichiarazioni del padre che accendendo dubbi e dibattiti in tutta la Germania. L’11enne infatti è scomparsa a Holzheim-Eppisburg, nel distretto di Dillingen, in Baviera.







Nello specifico il padre sostiene di essere stato contattato da un membro della comunità delle “Dodici Tribù” via e-mail. “Non dovresti preoccuparti, sta bene, ora è con i suoi genitori”, diceva il messaggio. La bambina è stata data in affidamento otto anni fa, quando aveva 3 anni. Secondo il padre adottivo, i suoi genitori biologici l’hanno vista l’ultima volta in Germania alla fine di settembre.



“Non sembra un caso di fuga volontaria”, ha detto l’ispettore capo della polizia Markus Trieb. La setta aveva in origine sede in Germania, ma poi è stata costretta a trasferirsi in Repubblica Ceca. Il motivo era proprio negli abusi sui bambini: nel 2013 a seguito di un raid è stato scoperto che ben 40 minori erano vittime di violenze da parte dei genitori appartenenti alla setta. Secondo i loro dettami, infatti, i bambini devono essere istruiti esclusivamente tra le mura di casa e vengono regolarmente puniti con la verga.