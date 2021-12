“Ferite da taglio e da colpi di arma da fuoco”. Dramma in famiglia, trovati 5 cadaveri in casa: 3 sono bambini

Orrore in casa. La scoperta di un vicino, poi l’allarme lanciato alla polizia. La vicenda è avvenuta intorno a mezzogiorno quando l’uomo ha visto i cadaveri dentro un’abitazione monofamiliare, situata nel Brandeburgo, Land dell’est della Germania che confina con Berlino. Un bilancio tragico: 5 i corpi privi di vita scoperti in casa, tra cui quelli di tre bambini.

Avevano rispettivamente 4, 8 e 10 anni i bambini trovati morti nell’abitazione monofamiliare, insieme a quelli dei due adulti di circa 40 anni. Un vero e proprio scenario dell’orrore sotto gli occhi del vicino di casa della famiglia tedesca.

Da quanto si apprende dai media locali, pare che la famiglia si trovasse in quarantena, ma questo aspetto non è ancora andato incontro a una conferma da parte degli inquirenti preposti alle indagini. Massima riservatezza per il caso decisamente delicato accaduto in Germania.





Avviata, dunque, un’inchiesta per omicidio plurimo e, mentre proseguono i sopralluoghi nella casa degli orrori, atti a fare emergere tutti i dettagli più significativi per ricostruire la dinamica dell’omicidio plurimo, l’intera comunità di Senzig, piccola località di Koenig Wusterhausen, a sud di Berlino, resta sotto choc.

Da ciò che emerge al momento alla luce delle sole dichiarazioni rilasciate sul giallo da parte del procuratore Gernot Bantelon rivelate alla Bild: “Sui cadaveri sono state rilevate ferite dia taglio e da colpi di arma da fuoco. È stata attivata la commissione omicidi, perché si indaga sull’ipotesi di un delitto”, conclude.