Bagnino folgorato da un fulmine in spiaggia. Aveva 19 anni: “Aveva tutta la vita davanti”

Un bagnino di 19 anni è stato ucciso e altre sette persone sono rimaste ferite da un fulmine a Jersey Shore lunedì 30 agosto. L’incidente è successo alla 21st Avenue Beach, nella sezione South Seaside Park di Berkeley Township, nello stato del New Jersey, negli Stati Uniti.

Testimoni hanno detto a Cory James di CBS2 che le condizioni erano buone e non c’era nessun avvertimento di una tempesta in arrivo e non hanno lasciato il tempo di mettersi al riparo. La polizia è intervenuta sul posto intorno alle 16:35 per trovare otto persone ferite, tra cui quattro bagnini. Il bagnino di Berkeley Township Keith Pinto è stato ucciso da un fulmine. Le altre vittime sono state ricoverate in ospedale.

Gli amici della vittima hanno detto a CBS2 che il giovane era un atleta, che correva in pista alla High School North, ma soprattutto un bravissimo ragazzo. l governatore del New Jersey Phil Murphy ha rilasciato una dichiarazione lunedì, confermando la morte del giovane bagnino.





“I nostri cuori sono con la famiglia e gli amici del giovane bagnino ucciso dal terribile fulmine di oggi sulla spiaggia di Berkeley Township, e preghiamo per la piena guarigione dei feriti. Ho parlato con il sindaco Carmen Amato e ho offerto il pieno supporto e assistenza della nostra amministrazione in questo momento difficile”, ha detto Murphy.

“Non si è mai arrabbiato o ha mai avuto paura di nulla. Si è sempre divertito”, ha detto l’amica Abby Spurling a CBS2. “È straziante perché qualcuno della nostra classe è morto in questo modo e non può vivere la vita con il resto di noi”, ha detto l’amica Giana Verlangieri a CBS2. I funzionari hanno spiegato che la spiaggia di Berkeley Township resterà chiusa al da martedì a giovedì poiché il personale e i bagnini non lavoreranno.