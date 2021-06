“Una scena apocalittica”. Bombe d’acqua e grandine paralizzano diverse città: strade sotto un metro di acqua e ghiaccio

Negli ultimi tempi siamo abituati ai mutamenti climatici improvvisi. Caldo tropicale, trombe d’aria, ghiacciai che si sciolgono, i cambiamenti climatici stanno producendo molti più stravolgimenti negli ultimi anni rispetto al passato. Ma le immagini che stanno arrivando dalla Francia hanno davvero qualcosa di incredibile. C’è già chi parla di ‘scena apocalittica’. A quanto pare una violenta ondata di maltempo ha improvvisamente colpito la zona orientale della Francia.

Non solo vere e proprie bombe d’acqua hanno messo a dura prova i cittadini, il traffico e gli spostamenti. A complicare la situazione ci si sono messe pure delle grandinate davvero insolite in questo periodo dell’anno. Le strade si sono riempite di grandine, è stato come se nel pieno dell’estate nevicasse. In particolare ad essere colpito è stato il distretto dei Vosgi, nel Grand Est. Tutto è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 29 giugno, quando il cielo improvvisamente si è fatto scuro.

Per diversi minuti il cielo ha riversato a terra una quantità incredibile di grandine. Chicchi “delle dimensioni di una pallina da golf” hanno invaso le strade e i quartieri della cittadina di Eloyes. Poi il temporale si è spostato a Plombières-les-Bains e Le Val-d’Ajol. Qui la situazione è degenerata in una vera e propria tempesta. La grandine ha reso impraticabili le strade, creando notevoli disagi alla circolazione e bloccando gli abitanti della zona.





I grossi chicchi di grandine hanno finito per ostruire gli scoli per l’acqua e così in breve tempo sul manto stradale il livello di ghiaccio e acqua si è innalzato fino a livelli preoccupanti, arrivando addirittura ad un metro di altezza. “È stata una scena apocalittica” le parole del sindaco di Plombières, Lydie Barbaux, che ha spiegato: “Si sono allagati scantinati e negozi e tutto alla vigilia dell’apertura della stagione turistica”.

L’intensità del fenomeno è stata confermata dalle parole del portavoce dei vigili del fuoco: “A Plombières-les-Bains sono caduti fino a 60 centimetri di grandine mentre nella zona di Bruyères, sono caduti fino a 10 millimetri di acqua cumulativa in sei minuti”. Sono ben 54 i dipartimenti con allerta gialla per il servizio meteorologico francese. I vigili del fuoco hanno già realizzato ben 56 interventi nella sola prima parte di giornata.