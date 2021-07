Frana travolge un ponte, morti 9 turisti. Le immagini del crollo: foto e video

Nove turisti sono morti dopo che l’auto su cui viaggiavano è stata travolto da enormi massi caduti da una montagna. Altre tre persone sono rimasti ferite a causa del crollo del ponte, anche questo provocato dalla frana.

L’incidente è avvenuto nello stato indiano dell’Himachal Pradesh. Un video postato online mostra il momento della caduta dei massi sulle auto e il crollo del ponte nel distretto di Kinnaur, nella zona nord dell’India. Il video è stato girato da un uomo che abita vicino al ponte e nel filmato si vede una parte della montagna cedere e arrivare a valle in pochi secondi.



India, frana su un ponte: 9 morti

Alcuni degli uccisi provenivano New Delhi e stavano visitando il villaggio turistico di Chitkul, secondo quanto riportato dal quotidiano Hindustan Times. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incidente, ma erano stati emessi avvisi di possibili frane a causa delle forti piogge che in questo periodo si stanno abbattendo sul paese.





Sono almeno 136 le persone morte per frane e inondazioni negli stati indiani occidentali di Maharashtra e di Goa mentre molte altre persone risultano al momento disperse, decine di migliaia sono state evacuate e intere aree sono completamente isolate e senza elettricità.

WATCH: Rockfall destroys bridge and crushes cars in northern India, killing 9 tourists pic.twitter.com/H19vnT3wM4 July 25, 2021

Anche l’esercito è impegnato nei soccorsi. Le previsioni dicono che le piogge potrebbero continuare ancora per diversi giorni. Oltre alle vittime rimaste sepolte da frane e smottamenti nel distretto di Raigad, ci sono decine di morti per le inondazioni anche nel Satara.