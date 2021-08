Sono morte almeno 13 persone e decine sono ancora disperse dopo che una frana ha causato la caduta di rocce e massi pesanti su un’autostrada nello stato indiano settentrionale dell’Himachal Pradesh. È successo la mattina dell’11 agosto lasciando un autobus e diversi altri veicoli intrappolati sull’autostrada a fianco della montagna. Le foto della scena mostrano i soccorritori che camminano su parti di veicoli schiacciate, auto ribaltate e detriti sparsi.

L’autostrada è completamente bloccata in questo momento, non solo da sassi e grandi massi, ma anche da tutta la terra caduta dalla montagna. Le squadre di ricerca e soccorso dell’India’s National Disaster Response Force e di altre agenzie di emergenza sono state immediatamente dispiegate sul sito, con operazioni che sono proseguite durante la notte. Secondo Reuters, più di 200 persone hanno continuato a lavorare lungo il tratto della National Highway 5, che collega l’India settentrionale al confine con la Cina.

Finora, 13 persone sono state salvate, ha detto giovedì un portavoce della polizia di frontiera indo-tibetana. Più di 20 persone sono ancora disperse, ha detto. “I detriti sono caduti dall’alto”, ha detto a Reuters il capo della polizia locale Saju Ram Rana, aggiungendo che sono stati portati sul posto macchinari pesanti per ripulire l’area e farsi spazio tra le macerie.

“La tragedia della frana a Kinnaur è un fatto davvero grave e triste”, ha twittato mercoledì sera il primo ministro Narendra Modi. “In questo momento di dolore, i miei pensieri sono con le famiglie di coloro che hanno perso la vita. Possano i feriti riprendersi al più presto”.

Massive #landslide reported near Coronation Bridge towards #Sikkim. Road connectivity cut off. However, no injuries reported. pic.twitter.com/SapCdUd4kD