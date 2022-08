“Fiamme nel mare dei vip”. 25 milioni di euro in fumo, tutti sorpresi a guardare lo yacht che brucia

Formentera, yacht da 25 milioni in fiamme. Paura al largo delle coste della famosa isola spagnola delle Baleari, meta preferita di tanti vip. Nella giornata di ieri, giovedì 11 agosto, a Cala Saona il super yacht dell’imprenditore napoletano Paolo Scudieri è andato completamente distrutto a causa di un incendio. L’imbarcazione, “Aria SF”, da 45 metri e 25 milioni di euro, era stata varata ad aprile scorso e avrebbe dovuto partecipare ad una mostra nautica a Cannes.

Era la prima – e a questo punto ultima – stagione dello yacht nel Mediterraneo. L’allarme, secondo il quotidiano “El Pais”, è stato lanciato intorno alle 17 di giovedì. Non sono note le cause dell’incendio. I membri dell’equipaggio, sette, e i nove passeggeri sono stati tutti portati in salvo senza conseguenza alcuna.





Il destino del super yacht

Subito dopo l’allarme sono arrivate sul posto le imbarcazioni del soccorso marittimo. Dopo il salvataggio delle persone e lo spegnimento delle fiamme quel che resta dello yacht, gioiello della nautica, è stato portato a Ibiza da un’altra imbarcazione.

Il super yacht, di proprietà di Paolo Scudieri, imprenditore a capo del gruppo Adler, e realizzato nei cantieri dell’italiana Isa Yachts stava compiendo il suo primo viaggio. Il varo dell’imbarcazione era avvenuto a Pasqua ad Ancona con madrina Serena Autieri. Un gioiello con i design del team di Enrico Gobbi e gli interni firmati da Luca Dini: cinque cabine piscina, palestra e ambienti extralusso.

L’armatore Paolo Scudieri è patron di Adler, azienda leader nel mercato mondiale dell’automotive che produce imbottiture per veicoli. È presente in 25 Paesi con le sue aziende che in tutto contano 15mila dipendenti. Secondo “SuperYacthFan” Scudieri ha un patrimonio di 500 milioni di dollari ed è sponsor del Challenge Ferrari.

