La storia è pura emozione e non può che fare veloce il giro del web. Tanti anni, troppi, per riabbracciare la figlia, presubilmente rapita dal padre. La vicenda è accaduto in Florida e ha per protagoniste madre e figlia e il loro lungo abbraccio atteso per ben 14 lunghi anni.

Una storia di speranza e di attesa, una storia di autentico amore, quello che solo una madre privata dell’affetto di un figlio può comprendere. La notizia viene riportata sulla Bbc News e la foto di Jacqueline Hernandez, presumibilmente rapita da suo padre ben 14 lunghi anni fa, e di mamma Angelica Vences-Salgado non può che scaldare il cuore.

Oggi Jacqueline è una ragazza di 19 anni e nei suoi occhi si riesce a cogliere tutta l’emozione di trovarsi nuovamente tra le braccia della madre. Correva il 22 dicembre del 2007 quando arrivò la notizia della scomparsa di quella che all’epoca era appena una bambina, strappata dall’affetto della madre presumibilmente per mano del padre.





Dopo 14 lunghi anni sarebbe stata proprio la 19enne ad aver contattato la madre attraverso Facebook, riferendo alla madre di trovarsi in Messico e che sarebbe stata subito pronta a incontrarla dopo anni di attesa proprio in Texas sotto la vigilanza delle forze dell’ordine statali e federali.

E mentre la coppia madre-figlia realizza il sogno di potersi finalmente ricongiungere, restano ancora poco chiare le posizioni del signor Hernandez. L’incontro è avvenuto solo dopo le ricerche e la conferma delle identità condotte dagli investigatori del Department of Homeland Security. E la riposta attesa è arrivata. Jacqueline, dopo 14 anni, è potuta correre tra le braccia di una donna che non è mai riuscita a darsi pace.