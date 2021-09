Febbre misteriosa dilaga nel paese, 200 morti. L’allarme: “Quasi tutti bambini”

Dolori articolari, mal di testa, disidratazione, nausea e anomalie nella coagulazione del sangue. Questi i sintomi della nuova “malattia misteriosa” che sta spaventa l’India, dove nell’ultima settimana oltre 200 persone, per lo più bambini residenti Stato settentrionale dell’Uttar Pradesh, hanno perso la vita.

Secondo un’inchiesta del Sun, i medici locali starebbero ipotizzando un legame tra l’improvviso e misterioso morbo e la febbre dengue, dato che molte persone ammalatesi in questi giorni presentano un “calo delle piastrine nel sangue”, che favoriscono la coagulazione del sangue.

Gli scienziati ritengono che la misteriosa febbre sia una forma particolarmente grave di dengue, trasmessa dalle popolazioni di zanzare che brulicano in quel territorio. La febbre dengue, infatti, è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l’uomo è il principale ospite del virus.





Secondo Dinesh Premi, responsabile medico del distretto dei paesi rurali colpiti, dengue, malaria, febbre virale, tifo e leptospirosi sono le basi della cosiddetta ”febbre misteriosa” che fino a oggi – secondo gli abitanti del territorio – ha ucciso oltre 200 persone, l’80% dei quali erano bambini.

Come scrive il sito The Print, gli abitanti dei villaggi Nagla Amaan e Nagla Mavasi, hanno lasciato le proprie case per trasferirsi allontanando ovviamente tutti i bambini. Oltre alla malattia misteriosa, l’India è ancora alle prese con la pandemia di Covid non ancora debellata.