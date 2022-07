Un caldo eccessivo, quasi atroce. Eppure chi lavora in strada, anche in questo periodo non può fare a meno di stare sotto il sole battente e i 40 gradi all’ombra. Lo sa bene il fattorino di Ups svenuto davanti casa del cliente. La scena drammatica viene ripresa dalla telecamera di sicurezza installata all’ingresso di un’abitazione dove stava effettuando la consegna. Naturalmente il video diventa virale dopo che il proprietario di casa ha condiviso il filmato dopo essere rientrato a casa.

Siamo a Scottsdale, in Arizona, negli Stati Uniti, dove si sta registrando un caldo record, con la colonnina di mercurio che tocca i 38 gradi centigradi. Nel video si vede il corriere che arriva davanti alla porta, comincia a barcollare e poi si accascia a terra. Il video mostra chiaramente come avviene il malore e la forza dell’uomo nel rialzarsi e tornare verso il proprio mezzo. Il lavoratore, come dicevamo, poco dopo il malessere e lo svenimento parziale, riesce a rimettersi in piedi, poi sale con le sue gambe sul suo furgone e si allontana.





Fattorino di Ups svenuto davanti casa del cliente: il video

Il proprietario di quella che sembra una villetta, dove il fattorino stava effettuando la consegna, Brian Enriquez, non era in casa al momento del malore, ma secondo quanto riportano alcuni media locali, quando ha saputo che l’uomo si era sentito male si è immediatamente attivato e ha contattato la società di logistica e i contatti di emergenza per sapere come stesse il corriere, per accertarsi delle sue condizioni di saluti.

Fa sapere Ups che fortunatamente il loro lavoratore sta bene e quindi lo ha tranquillizzato assicurandogli che il fattorino aveva ricevuto tutta l’assistenza del caso. La società ha affermato che mentre le fermate frequenti rendono inefficace l’aria condizionata nei loro camion, i loro conducenti sono addestrati su come affrontare le alte temperature.

Ring doorbell footage captured the moment a UPS delivery driver collapsed on a Scottsdale, Arizona, resident’s front patio amidst extremely high temperatures. pic.twitter.com/db95RGVyZO — NowThis (@nowthisnews) July 19, 2022

Ma c’è poco da contrastare quando fuori ci sono quasi 40 gradi. Il consiglio è sempre quello di restare sempre idratati se si è costretti a stare all’aperto. Di bagnarsi ripetutamente e nel caso chiedere aiuto se le cose dovessero andare male.

