“Anche lui tra le vittime”. Incidente aereo, elicottero si schianta al suolo: 11 morti e 3 sopravvissuti

Incidente aereo, elicottero precipita e si schianta al suolo. Le televisioni hanno mostrato l’elicottero in fiamme mentre i residenti cercavano di domare l’incendio avvenuto nei pressi di Coonor nel distretto di Nilgiri, nello stato indiano del Tamil Nadu.

Tre persone che si trovavano a bordo del velivolo, un elicottero Mi-17V5 dell’Aeronautica militare indiana, sono state tratte in salvo, mentre per le altre undici non c’è stato niente da fare. L’aviazione ha dichiarato in un tweet che è stata disposta un’inchiesta sull’incidente.

Tra le vittime l’uomo più in alto al comando della Difesa, il generale Bipin Rawat, 63 anni. Il capo di stato maggiore era a bordo di un elicottero Mi-17V5 di fabbricazione russa insieme alla moglie e ad altri alti funzionari della difesa. Il mezzo era decollato dalla base di Sulur ed era diretto a Wellington, sede di una scuola militare.





L’Aeronautica Militare ha reso noto che non è ancora stato accertato cosa abbia fatto precipitare l’elicottero ed è stata avviata un’inchiesta sulle cause del disastro. Ha servito come Capo di Stato Maggiore della Difesa (CDS) delle forze armate indiane da gennaio 2020 e prima di assumere il controllo come CDS, è stato il 57esimo e ultimo presidente del Comitato dei capi di stato maggiore nonché 26° Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Indiano.

Ufficiale pluridecorato, Bipin Rawat aveva 63 anni ed era nell’esercito indiano dal 1978. Anche il padre e il nonno erano stati generali. Il capo di stato maggiore si trovava sull’elicottero insieme alla moglie, anche lei morta nell’incidente. Il velivolo era decollato dalla base di Sulur ed era diretto a Wellington, sede di una scuola militare.