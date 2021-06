Eldina Jaganjac non si depila più da un anno: com'è diventata

Ti sei mai rivolta a te stessa, mentre sei intenta a depilarti le gambe, pensando tra te e te quanto non sia giusto che gli uomini non debbano affrontare questo appuntamento mensile con la ceretta (quotidiano se si tratta di rasoio)? Ebbene, questo è quello che Eldina Jaganjac (31 anni) ha pensato un giorno, quando ha deciso di non radersi più baffi e un sopracciglia.

Eldina fa la tutor ed è di Copenhagen, Danimarca, è cresciuta in una piccola città in cui ci si aspettava che tutti si adattassero e si assomigliassero. Ma quando è cresciuta, Eldina è diventata frustrata dagli standard di bellezza a cui è stata costretta ad aderire come donna, e recentemente ha deciso che avrebbe smesso di strapparsi i peli tra le sopracciglia e di rimuovere i peli sul labbro superiore, per principio.

Dopo aver fatto il grande passo nel marzo di quest’anno, Eldina ha raccontato di aver affrontato alcuni trolling online da parte di adolescenti, nonché commenti per strada da parte di uomini. Tuttavia, nel complesso, dice, la reazione è stata straordinariamente positiva, e il suo monociglio e i suoi peli sul viso sono stati in realtà una benedizione, in quanto significa che riesce a eliminare tutti gli individui “conservatori”.





“La reazione è in realtà quasi completamente positiva, ma sono sicuro che ci siano alcuni commenti negativi dietro la mia schiena, ma non mi interessa molto. Ho notato che alcuni uomini adulti fissano le mie gambe non rasate e le mie sopracciglia. Se non altro, ricevo un’attenzione più positiva e riesco a eliminare le persone più conservatrici fin dall’inizio. Mi sentivo meno femminile a causa delle mie sopracciglia piuttosto voluminose. Crescendo, ho notato che ero considerata un bruto quando i miei peli del corpo hanno iniziato a crescere da adolescente”.

“Ho notato che la maggior parte delle ragazze intorno a me era nel panico tra i tredici e i quattordici anni e iniziava a radersi e a strappare qualsiasi cosa che si potesse cogliere perché volevano essere accettate come donne e hanno cercato di adattarsi al loro nuovo ruolo di giovane donna. Prima di lasciare crescere il mio monociglio, mi sembrava che ci fossero opzioni estremamente limitate su come avrebbero dovuto apparire le donne”.