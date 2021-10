“È la sua volontà”. Testamento record, l’imprenditrice milionaria morta a 91 anni. A chi va e quanto ammonta la sua fortuna

Ci sarà rimasto senz’altro male. Il figlio di Doreen Lofthouse, titolare delle celebri caramelle Fisherman’s Friend, di certo non se lo aspettava. La mamma è venuta a mancare a 91 anni e ha deciso di lasciare il suo immenso patrimonio, stimato in 41 milioni di sterline, alla Lofthouse Fondation, un ente benefico che si occupa di attività nella cittadina di Fleetwood, Lancashire, in Inghilterra. Pensare che le famose caramelle portano un fatturato medio annuo di 55 milioni di sterline.

Doreen ha deciso di dare la stragrande maggioranza di tutti i suoi averi in beneficenza, mentre 300mila sterline sono andate ai suoi dipendenti. E il figlio? Niente, zero, nisba, nemmeno un centesimo. La storia ha fatto il giro del web ed è stata confermata, tutto vero. Dei 41 milioni di sterline, poco meno di 50 milioni di euro, all’erede legittimo non è arrivato nulla.

L’imprenditrice Doreen Lofthouse ha fatto un’autentica fortuna con le sue caramelle. Le Fisherman’s Friend sono vendute in ben 120 Paesi, in pratica in tutto il mondo. Doreen è morta sei mesi fa, ad aprile, ma solo oggi si è scoperto cosa c’è scritto nel suo testamento. Nel 1960 la donna aveva sposato il discendente del fondatore delle Fisherman’s Friend. Nel 1973 ha divorziato e poi si è sposata con il nipote dell’ex marito, conquistando il mercato internazionale.





Oltre ad accumulare ricchezza, Doreen Lofthouse ha avuto sempre a cuore i più bisognosi. Tra le sue numerose opere benefiche c’è stato il rinnovamento dell’ospedale di Fleetwood con una donazione di 1,6 milioni di sterline. Inoltre Doreen, con 750mila sterline, ha provveduto a far installare una nuova statua nella piazza principale della cittadina.

Di lasciare una parte del proprio immenso patrimonio al figlio, però, nessuna voglia. Così il figlio di Doreen Lofthouse dovrà accontentarsi: sarà lui a guidare l’azienda di famiglia. Forse non sarà difficile per lui arricchirsi grazie alle famosissime caramelle…