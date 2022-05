Si chiamava Debanhi Escobar ed era una ragazza di appena 18 anni. La giovane è stata ritrovata senza vita dopo un mese di ricerche. Si tratta di una storia atroce quella che sta lasciando senza parole il mondo intero Siamo in Messico e quello che è successo alla 18enne non è di certo la prima volta che capita. La ragazza, studentessa di Giurisprudenza, passa una serata con due suoi amici l’8 di aprile. Al termine la ragazza vuole tornare a casa e chiama un taxi. Ma l’uomo alla guida dell’auto, invece di riportarla a casa, la lascia sul ciglio di un’autostrada nel nord del Messico.

Ci troviamo alla periferia della città di Monterrey, conosciuta come la “Strada della morte”. Ma cosa è successo? Perché Debanhi Escobar è scesa in un posto così isolato e pericoloso?L’ipotesi che va per la maggiore, è che la vittima sia scesa dall’auto in seguito al tentativo di molestie da parte del tassista. L’uomo tra l’altro ha anche scattato una foto a riprova del fatto che la giovane fosse viva.





Debanhi Escobar, ritrovata morta la 18enne scomparsa: stuprata e uccisa

Un gesto che insospettito la polizia che ora ha posto in stato di fermo l’uomo. Di Debanhi Escobar non si è saputo nulla per 13 giorni dalla denuncia di scomparsa. Poi, purtroppo, il corpo della giovane è stato ritrovato nella cisterna di un motel nel comune di Escobedo, a poche centinaia di metri da dove l’autista del taxi l’aveva lasciata e dal confine con gli Stati Uniti.

Ad accorgersi che qualcosa non andava, i dipendenti della struttura, allarmati dall’odore pungente. L’esame del Dna ha confermato quello che gli abiti e la catenina ritrovati sul corpo in decomposizione erano di Debanhi Escobar. Ma qui la cosa diventa ancora più oscura, perché nel referto medico legale si afferma che la causa del decesso è stata un colpo secco alla testa.

Ya lo habiamos anunciado con @franciscozea en Imagen Noticias @ImagenTVMex, hace dos semanas. La muerte de Debanhi Escobar no fue accidental, era homicidio. Hoy el subsecretario @RicardoMeb, lo confirma. @FiscaliaNL reclasifica de muerte accidental a feminicidio. pic.twitter.com/WPoRnuGy1G — Raúl Flores Martínez (@SoyRaulFlores) May 12, 2022

Non solo, maggiori dettagli dal secondo rapporto rivelano che la morte di Debanhi Escobar non è stata accidentale e violenta. Non solo, la ragazza è stata vittima di uno stupro prima della morte, cosa che non era stata menzionata nella prima autopsia ed era una delle grandi questioni del caso. Una vicenda che lascia senza fiato.

