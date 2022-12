“Purtroppo è lui”. 16enne scomparso, il tragico epilogo del caso di Dante: la conferma

Si allontana a 16 anni da casa e di lui più alcuna traccia. La storia è quella di Dante, partito da casa intorno alle 12,30 con tanto di attrezzatura per inoltrarsi nel bosco e compiere alcuni scavi. Nel suo zaino lo stretto indispensabile per far fronte a poche ore da dedicare all’attività, ma il 16enne non è più tornato dai propri genitori. Poi la scoperta choc a distanza di 24 ore.

Dante de la Torre trovato morto a 16 anni. La dolorosa vicenda colpisce la famiglia di Colfax in California, non appena appreso del ritrovamento del ragazzino, inoltratosi nel bosco per procedere in alcuni scavi inerenti un progetto scolastico in corso. Nel suo zaino, lo stretto indispensabile: una bottiglia d’acqua, una pala, scarponi e un asciugamano. Dante non sarebbe rimasto fuori per troppo tempo, eppure dalle 12,30 i genitori del ragazzino non hanno più avuto sue.

Dante de la Torre trovato morto a 16 anni. Il ritrovamento choc dopo la denuncia della scomparsa

Scatta dunque l’allarme e la denuncia della scomparsa e da quel momento nessuno si è dato pace. Ore e ore di estenuanti ricerche e poi il tragico ritrovamento del corpo ormai privo di vita in una remota area boschiva. Contro la sopravvivenza del ragazzo, anche le temperature gelide della zona, a cui probabilmente Dante è rimasto esposto per un’intera notte. A dare annuncio del ritrovamento la polizia di Colfax.

“È con il cuore pesante che stiamo aggiornando la comunità, che Dante è stato trovato morto questo pomeriggio”, si apprende. Restano ancora da chiarire le dinamiche che avrebbero portato al decesso del ragazzino. Dalle colonne del quotidianoThe Sacramento Bee, si apprende inoltre che Dante, non appena allontanatosi da casa, non avrebbe più avuto alcun contatto tanto con i genitori quanto con i suoi amici.

Triste anche l’epilogo di un ragazzino di 12 anni. La vicenda di Val di Magra lascia sotto choc. Il padre ha trovato il figlio senza vita nel letto. Eppure Giulio era andato a letto senza nessun problema. Il mattino successivo, quando il padre ha provato a svegliarlo per la colazione, il ragazzo non si muoveva. Immediata la chiamata al 118 per allertare i soccorsi e provare a salvare la vita al 12enne, ma nulla da fare. Il ragazzino era già morto da ore probabilmente per un malore.