Una notizia decisamente molto brutta ha visto come protagonista una controversa attrice. Il suo corpo è stato trovato senza vita all’interno di un’automobile e l’ipotesi che sta emergendo è di quelle davvero drammatiche. Stando a quanto riferito dalle forze dell’ordine, sul suo cadavere è stata trovata una ferita da arma da fuoco. Si è in attesa degli esami dell’autopsia per cercare di comprendere cosa sia effettivamente successo, ma c’è una pista ben definita che le autorità stanno seguendo.

Infatti, si sta indagando per un possibile suicidio della donna, che aveva 31 anni. Nonostante si è in attesa dei risultati dell’esame autoptico, la polizia ha fatto sapere che “le autorità stanno propendendo alla tesi del suicidio e al momento non ci sono prove che lasciano pensare ad un omicidio”. A fare maggiore chiarezza sulla vicenda ci hanno pensato alcuni amici della giovane, che hanno rivelato che la 31enne soffriva per una situazione che aveva scoperto alcuni anni fa e che l’aveva distrutta.

A morire è stata la pornostar Dahlia Sky, rinvenuta morta a Devonshire, nella San Fernando Valley in California. Gli amici della ragazza hanno confermato che era una persona in preda alla depressione a causa della scoperta di un tumore al seno, avvenuta tre anni fa nel 2018. E il cancro aveva ormai raggiunto il suo quarto stadio. Lei aveva iniziato a lavorare nel mondo dei film per adulti nel 2010 ed aveva il nome d’arte di Bailey Blue. Ha ricevuto importanti premi ed era anche stata nominata attrice dell’anno agli ‘AVN Awards’.





In totale Dahlia Sky è stata protagonista in 600 film del genere e poi questo suo nome lo aveva iniziato ad utilizzare a partire dal 2014. A parlare in queste ore è stato anche il proprietario della ‘JHP Films Hans’, ovvero colui che le ha prodotto il film dell’anno scorso, intitolato ‘Always Dahlia Sky’. A ricordare la donna è stata anche una collega, che ha espresso tutta la sua amarezza e la sua angoscia per aver appreso di questa dipartita della 31enne, che ha lasciato un vuoto indescrivibile a parole.

La pornostar e amica Stormy Daniels ha detto su Dahlia Sky: “Ho avuto l’opportunità di dirigere molti artisti di talento durante il mio periodo con Wicked. Dahlia Sky è stata una delle mie preferite in assoluto. Era anche un’amica e ho il cuore spezzato nel sentire della sua scomparsa”. E il proprietario della ‘JHP Films Hans’: “Ci vorrà tempo per superare questo, mi mancherà così tanto davvero”.