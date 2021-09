La terra trema ancora in Grecia dove un terremoto di intensità 6.1 della scala Richter ha sconvolto l’isola di Creta. La violenta scossa è stata registrata nella mattinata di lunedì 27 settembre. La terra ha tremato secondo quanto rilevato anche dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle 8.17 e il sisma è stato registrato a una profondità di 13 chilometri. Come quasi sempre accade, alla scossa registrata di magnitudo superiore a 6, sono seguite almeno altre scosse nella stessa zona, quelle di assestamento.

Immediati i soccorsi e gli allarmi avvenuti dopo le 8.17 del mattino. Inizialmente la magnitudo era stata riferita come di 6.5, mentre secondo l’Ingv la magnitudo è di 6.1. L’intensità del sisma resta comunque piuttosto alta e i danni a case e palazzi nella città di Creta e non solo, sono numerosi. Secondo fonti ufficiali del governo locale ci sarebbero almeno due persone intrappolate in un palazzo crollato nel villaggio di Arkalohori.

Ma per il momento non c’è ancora una conta dei morti e dei feriti. Le terribili immagini provenienti dalla stampa greca mostrano edifici crollati a Creta, ma al momento non è noto molto di più, soprattutto per quel che riguarda la vita delle persone coinvolte.





Tuttavia sono tantissime le testimonianze lasciate sui social da chi ha percepito la forte scossa anche a distanza di chilometri: “È stato tremendo”, ha scritto un residente di Kasteli, comune poco distante da Creta. “Siamo scesi in strada, in casa è caduto tutto, si sono rotti bicchieri, bottiglie e quadri”.

UPDATE 🟥 Reports of collapsed buildings in Crete after 6,5 magnitude earthquake with epicenter near Heraklion. At least 3 aftershocks over 3,5 magnitude have been registered. #earthquake #σεισμός #Κρήτη #Crete https://t.co/DB28wd2w4D pic.twitter.com/T5w9tnFQgc September 27, 2021

Secondo quanto hanno riferito i media locali, almeno una persona è morta a causa del crollo di una volta di una chiesa a Creta. Un testimone a Heraklion, citato dall’ ‘Independent’, ha dichiarato che una scuola è stata evacuata a seguito della scossa, mentre un altro ha affermato che gli edifici hanno tremato. Il sisma è stato registrato 16 chilometri al largo di Heraklion, la città più importante dell’isola.