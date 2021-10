Attimi di terrore a Creta per un intenso terremoto avvenuto durante la mattinata di martedì 12 ottobre 2021. A darne notizia, oltre che i social, anche l’INGV, l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia che ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 6,4 della scala Richter. L’epicentro è stato localizzato in mare a pochi chilometri dalla costa e sembra che i cittadini abbiano avvertito distintamente il sisma avvenuto ad una profondità di 10 km. Secondo i Vigili del fuoco greci, al momento non si registrano danni.

Tuttavia, per ordine del tenente generale Stefanos Kolokouris, tutte le forze a Creta sono pronte ad intervenire se e dove necessario. L’epicentro del terremoto è stato segnalato 23 chilometri a sud-est di Zakros alle seguenti coordinate geografiche: longitudine 35.019 e latitudine 26.257. Oltre che a Creta, il sommovimento è stato particolarmente avvertito da parte dei cittadini di tutte le isole del Dodecaneso e principalmente di Kasos, Karpathos e Rodi. Secondo testimonianze citate dal Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC), la scossa è stata molto forte ed è durata diversi secondi.

Creta, il terremoto anche a fine settembre

Come ricorderete, la stessa isola di Creta è stata recentemente colpita da un terremoto di magnitudo 6.1 registrato dall’INGV la mattina del 27 settembre 2021. Il sisma aveva fatto registrare almeno un morto e diversi feriti e creato non pochi danni alle abitazioni. “È stato tremendo. Siamo scesi in strada, in casa è caduto tutto, si sono rotti bicchieri, bottiglie e quadri“, aveva raccontato un cittadino di Kasteli.





A confermare il dato è anche l’Istituto geologico Usa (Usgs), il sisma è avvenuto a Palekastro, comune sulla punta orientale dell’isola ci Creta, a una profondita’ di 10 km. L’epicentro del forte terremoto è stato “registrato in mare e 405 km a sud-est di Atene, alle 09:24 GMT”, ha riferito l’Osservatorio di Atene.

Dalle testimonianze dei residenti sull’app del Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC) è emerso che la scossa è durata almeno venti secondi ed è stata avvertita anche da persone che erano in auto. “La casa è stata scossa da un lato all’altro” – raccontano alcuni testimoni dall’isola di Creta – “La terra si è mossa così tanto che le persone a piedi stavano perdendo l’equilibrio”.