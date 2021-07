“Annullati tutti gli impegni”. Paura per Kate Middleton, la notizia poco fa e direttamente da Palazzo

Nei giorni scorsi Kate Middleton è tornata ad assistere alle partite di tennis a Wimbledon, l’unico torneo dello Slam che si svolge sull’erba. La duchessa di Cambridge è madrina dell’evento e proprio non è voluta mancare. Ha visitato il museo del torneo, ammirando tra le altre cose il trofeo che viene assegnato al vincitore. Poi si è trasformata in cuoca aiutando il personale a preparare le famose fragole con panna, vera tradizione di Wimbledon. Infine le è stato chiesto di partecipare a un gioco per testare la velocità dei riflessi.

In tanti hanno notato che Kate si è presentata all’All England Club senza il marito William, che nel fine settimana è stato impegnato nel ricordo della mamma Diana. La duchessa, 39 anni, ha assistito a una prima partita sul campo 14 in compagnia di Tim Henman, ex tennista inglese molto amato dai sudditi di Sua Maestà. Poi si è spostata sul campo centrale, accomodandosi nel Royal box. Qui ha sfoggiato tutta la sua eleganza tipicamente british, ma non proprio abbordabile in fatto di costi: blazer blu del marchio canadese Smythe (da 610 euro), una t-shirt bianca e una gonna blu a pois bianchi di Alessandra Rich dal costo di oltre 900 euro.

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che la duchessa di Cambridge è in isolamento e ha annullato tutti i suoi impegni dopo essere entrata in contatto con una persona risultata positiva al coronavirus, la scorsa settimana. “Sua Altezza Reale non ha al momento alcun sintomo, ma sta seguendo tutte le linee guida del governo e si auto isola a casa”, si legge in un comunicato di Kensington Palace. E proprio a Wimbledon potrebbe essere avvenuto il contatto.







Kate Middleton è in isolamento cautelare dal momento che è stata vaccinata due volte e non presenta sintomi. Non si capisce da chi possa essere stata (eventualmente) infettata, Kensington Palace è rimasta abbastanza vaga in merito. La duchessa salterà gli impegni già previsti come il 73esimo anniversario della Nhs, il servizio sanitario nazionale, che prevedeva un tè a Buckingham Palace.

La notizia dell’isolamento di Kate Middleton arriva nel giorno in cui il premier inglese Boris Johnson ha annunciato dal 19 luglio il “liberi tutti” in Gran Bretagna. Da quel giorno, infatti, gli inglesi potranno fare a meno delle mascherine e potranno riprendere ad abbracciarsi così come avveniva prima dell’esplosione della pandemia.