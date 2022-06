“Siamo sconvolti”. Il vip trovato morto in un parcheggio, l’inquietante post poche ore prima: è giallo

Trovato morto nel parcheggio di un centro commerciale. Il ragazzo, 19 anni, era diventato una vera star su Tiktok e vantava un seguito di fan di circa 1.7 milioni di persone. Sul corpo nessun segno di violenza. A rinvenire il cadavere alcuni passanti che hanno prontamente lanciato l’allarme.

Il suo nome era Cooper Noriega, modello e star di TikTok, e la scoperta del suo corpo privo di vita è avvenuta in un parcheggio del centro commerciale di Los Angeles nella serata di giovedì. Appassionato di moda e di storyboard, Cooper pochi giorni fa, ovvero il 5 giugno, era riuscito ad avviare un gruppo Discord per dare a tutti la possibilità di confrontarsi sul tema della salute mentale.





Cooper Noriega trovato morto a 19 anni: è giallo

“Ho lottato con la dipendenza da quando avevo 9 anni, potresti pensare che sia pazzesco ma questa è la vita che mi è stata data. Vorrei usare l’influenza che mi è stata data per creare uno spazio costruito sulla diffusione della consapevolezza e sulla normalizzazione del parlare di malattie mentali”. Cooper Noriega aveva aggiunto: “Una delle tante cose che ho imparato mentre lottavo con la dipendenza è che circondarti di persone negative ti farà solo cadere. Per questo motivo, il gruppo Discord ha lo scopo di riunirci tutti e creare uno spazio sicuro in cui le persone possono sfogarsi e aiutare gli altri nei loro momenti difficili”.

Cooper non ha mai negato di essere stato vittima di un “tentativo di overdose/suicidio” nel 2020. E non solo. Cooper Noriega aveva di recente scritto un post video con l’immagine di se stesso nel letto e la didascalia: “Chi altro pensa che morirà giovane?”. Gli inquirenti stanno ancora indagando se possa o meno esistere un nesso tra la morte del 19enne e quel video condiviso sui social.

Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, per Cooper Noriega nulla da fare. Svariati i tentativi di rianimazione prima di dichiarare il decesso sul posto. Fonti delle forze dell’ordine, citate da Tmz, hanno spiegato che Cooper Noriega non era in un veicolo e non c’erano segni evidenti di violenze o traumi sul suo corpo. Solo un’indagine già avviata e l’autopsia potranno aiutare a fornire maggiori dettagli sulla morte del ragazzo.

