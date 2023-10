Incidente sul set per il famoso chef, “C’era sangue ovunque“. Brutta disavventura per lo chef di Torre Annunziata, Napoli, che ha fatto fortuna nel Regno Unito diventando una vera celebrità dopo aver partecipato a diversi programmi di cucina. Tutto è avvenuto durante le riprese di “Emission Impossibile”, anche se le circostanze e la dinamica non sono ancora chiare. L’episodio è avvenuto lo scorso 18 ottobre a Vienna, Austria, mentre lo chef stava su uno slittino e si è scontrato con una madre e i suoi due figli.

Le riprese del programma sono state sospese e lo chef, stiamo parlando di Gino D’Acampo, ha dovuto ricorrere alle cure sul posto. A quanto pare il noto personaggio si trovava su uno slittino e stava facendo un’acrobazia quando si è scontrato con una signora e i suoi due figli. L’impatto è stato piuttosto violento tanto che, come ha raccontato un testimone a The Sun, “C’era sangue ovunque”. Uno dei due bambini avrebbe riportato una commozione cerebrale.

Gino D’Acampo e l’incidente sul set: come sta adesso

Gino D’Acampo stava scendendo su uno slittino con un bicchiere di cocktail tra le mani quando si è scontrato con un altro slitino su cui si trovavano una mamma e i suoi due figli. Come riportato dal Sun uno dei due piccoli ha riportato una commozione cerebrale mentre lo chef, amico di Gordon Ramsay, ha ricevuto le cure del caso dal personale medico direttamente sul posto. La scena che si è presentata ai soccorritori ha fatto pensare al peggio.

“C’era sangue ovunque – ha raccontato uno dei testimoni presenti – e uno dei ragazzi aveva il sangue che gli colava dalla bocca. La mamma e l’altro bambino hanno avuto una commozione cerebrale ed è stata immediatamente chiamata un’ambulanza mentre Gino è stato medicato sul posto”. Lo chef non ha pubblicato nulla sui social, ma ha rilasciato una dichiarazione.

“Sono scioccato di non aver ricevuto una telefonata da Itv per sapere come sto e non vedo l’ora di parlare con loro di tutto questo – ha detto Gino D’Acampo – Dopo 22 anni di lavoro con loro, ho avuto un incidente e sto male, eppure non ricevo una telefonata”. Le condizioni di salute dello chef sono peggiorate nelle ore successive, la febbre è salita a 40 gradi e si è resa necessaria una cura antibiotica. Lo chef è dunque rimasto a Vienna. Successivamente è potuto tornare a casa e, a quanto pare, le sue condizioni sono migliorate: ora si trova a riposo a casa con la famiglia.

